Φοιτητές ιατρικής αποχώρησαν από τελετή επειδή η ομιλήτρια είναι κατά των αμβλώσεων

Φοιτητές ιατρικής αποχώρησαν από την White Coat Ceremony (WCC) του πανεπιστημίου τους λόγω των απόψεων μιας κεντρικής ομιλήτριας κατά των αμβλώσεων.

Η τελετή λευκής ποδιάς (WCC) πραγματοποιείται σε ορισμένες σχολές ιατρικής και άλλους τομείς που σχετίζονται με την υγεία και σηματοδοτεί τη μετάβαση του φοιτητή στις κλινικές επιστήμες υγείας.

Αρκετοί φοιτητές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν πραγματοποίησαν αποχή την Κυριακή προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την επιλογή της κεντρικής ομιλήτριας, η οποία έχει εκφράσει στο παρελθόν απόψεις κατά των αμβλώσεων.

Σε απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο Twitter, η επίκουρη καθηγήτρια Dr Kristin Collier φαίνεται να ξεκινά την ομιλία της, προκαλώντας μαζική αποχώρηση μιας ομάδας φοιτητών που είχε πιέσει τους διοικητικούς υπαλλήλους να ακυρώσουν τη συμμετοχή της στην τελετή.

«Φοιτητές ιατρικής αποχωρούν από την τελετή λευκής ποδιάς του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, καθώς η κεντρική ομιλήτρια δηλώνει ανοιχτά κατά των αμβλώσεων», ανέφερε το tweet.

Incoming medical students walk out at University of Michigan’s white coat ceremony as the keynote speaker is openly anti-abortion pic.twitter.com/Is7KmVV811 — Scorpiio (@PEScorpiio) July 24, 2022

Στη διάρκεια του βίντεο, ακούγεται η Collier να ξεκινά με ένα καλωσόρισμα, ενώ στην υπόλοιπη ομιλία - η οποία δεν φαίνεται στο κλιπ του Twitter - αναφέρεται στις «βαθιές πληγές που υπέστη η κοινότητά μας τις τελευταίες εβδομάδες», προσθέτοντας ότι, κατά τη διάρκεια της τελετής, «μπορούμε να επικεντρωθούμε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία - να υποστηρίξουμε τους νέους φοιτητές και τις οικογένειές τους».

Οι χρήστες του Twitter που σχολίασαν το βίντεο αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα του διχασμού, που επικρατεί στις ΗΠΑ σχετικά με τα δικαιώματα στην άμβλωση. Ενώ κάποιοι επαίνεσαν την πράξη των φοιτητών να πάρουν θέση απέναντι στη ρητορική κατά των αμβλώσεων, άλλοι κατακεραύνωσαν την αποχώρηση ως «ασέβεια».

«Ως συνταξιούχος γιατρός, χαιρετίζω και συγχαίρω όλους εσάς που ακολουθήσατε τη συνείδησή σας και σηκωθήκατε όρθιοι και αποχωρήσατε», ανέφερε ένας χρήστης. «Η τελετή της λευκής ποδιάς αποτελεί σημαντικό ορόσημο. Το να χρησιμοποιήσετε αυτή την πλατφόρμα για να εκφράσετε τον σεβασμό σας στην ιατρική αυτονομία είναι ένα πρώτο βήμα για να τιμήσετε τη δέσμευσή σας».

Άλλοι χρήστες, ωστόσο, διαφώνησαν. «Η ομιλήτρια έχει τον απόλυτο σεβασμό μου. Τι απέγινε η ελευθερία της έκφρασης και η ανοχή απέναντι στις απόψεις και τις πεποιθήσεις του καθενός;», σχολίασε κάποιος με άλλο χρήστη να απαντά: «Αυτό που έκαναν είναι ο ορισμός της ελευθερίας της έκφρασης. Ασέβεια; Αλήθεια; Αυτή είναι η στιγμή τους. Όχι οι ομιλητές».

As a retired MD, I salute and congratulate every one of you who followed your conscience and stood up and walked out. The white coat ceremony is today a major landmark. To use this platform to express your respect for medical autonomy is a first step to honoring your commitment. — Tia Will (@medwoman1) July 25, 2022

Η Collier έχει επικριθεί τόσο για τη ρητορική της κατά των αμβλώσεων όσο και για την προσπάθειά της να ενσωματώσει τις θρησκευτικές της πεποιθήσεις στο ιατρικό καθήκον.

holding on to a view of feminism where one fights for the rights of all women and girls, especially those who are most vulnerable. I can’t not lament the violence directed at my prenatal sisters in the act of abortion, done in the name of autonomy. — Kristin Collier (@KristinCollie20) May 4, 2022

Περισσότεροι από 340 φοιτητές υπέγραψαν ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή της Collier στην τελετή, συμπεριλαμβανομένων 72 μελών της κοινότητας, όπως γιατροί, απόφοιτοι και ειδικευόμενοι του Michigan Medicine.

Με πληροφορίες από Pink News