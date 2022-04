Φινλανδία: Χάκαραν κυβερνητικά site την ώρα που μιλούσε ο Ζελένσκι στο Κοινοβούλιο

Επίθεση από χάκερς δέχτηκαν φινλανδικές κυβερνητικές ιστοσελίδες σήμερα, την ώρα που μιλούσε στο κοινοβούλιο ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω βίντεο.

Οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών της Φινλανδίας ανάρτησαν στο Twitter ότι τα site τους δέχτηκαν επίθεση καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση των χρηστών.

Αργότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών τα δίκτυα αποκαταστάθηκαν.

Από την επίθεση επλήγη ακόμα και το επίσημο site της κυβέρνησης.

Νωρίτερα σήμερα, ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας ανέφερε παραβίαση του φινλανδικού εναέριου χώρου από ρωσικό αεροσκάφος.

The websites of Finland's Ministry of Defence and the Foreign Ministry are down today (DoS attack).



Exactly at the same time when the President of Ukraine Zelensky addresses the Parliament of Finland.



Surely a coincidence.