«Φιλόσοφος» κυκλοφόρησε βιβλίο για την ψηφιακή χειραγώγηση που αποκαλύφτηκε ότι το έγραψε η τεχνητή νοημοσύνη

Όταν ο Ιταλός φιλόσοφος και δοκιμιογράφος Andrea Colamedici κυκλοφόρησε το βιβλίο «Ipnocrazia: Trump, Musk e La Nuova Architettura Della Realtà» ήθελε να κάνει μια δήλωση σχετικά με την ύπαρξη της αλήθειας στην ψηφιακή εποχή, όμως τελικά κατάφερε να προακλέσει αντιδράσεις λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.

Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο, περιγράφηκε ως «ένα κρίσιμο βιβλίο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ασκείται σήμερα ο έλεγχος όχι με την καταστολή της αλήθειας αλλά με τον πολλαπλασιασμό των αφηγήσεων, καθιστώντας αδύνατο τον εντοπισμό οποιουδήποτε σταθερού σημείου», σύμφωνα με την περιγραφή του Tlon, ενός εκδοτικού οίκου που συνίδρυσε ο Colamedici.

Ενώ το βιβλίο προκάλεσε αίσθηση στους φιλοσοφικούς κύκλους, το ιταλικό περιοδικό L'Espresso αποκάλυψε τον Απρίλιο ότι ο υποτιθέμενος συγγραφέας του βιβλίου, ο Jianwei Xun, δεν υπάρχει, αφού ένας από τους συντάκτες του προσπάθησε και απέτυχε να του πάρει συνέντευξη. Αρχικά είχε περιγραφεί ως ένας φιλόσοφος γεννημένος στο Χονγκ Κονγκ με έδρα το Βερολίνο, αλλά αποδείχθηκε ότι ο Xun ήταν στην πραγματικότητα ένα δημιούργημα. Ο Colamedici, που αναγράφεται στο βιβλίο ως μεταφραστής, χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει έννοιες και στη συνέχεια να ασκήσει κριτική σε αυτές τις έννοιες.

"Δεν είναι απλώς ένα βιβλίο, αλλά ένα φιλοσοφικό πείραμα, μια παράσταση. Στόχος μου ήταν να ευαισθητοποιήσω τους πολίτες", είπε στο WIRED. Υποστηρίζει ότι ο σκοπός του βιβλίου ήταν να βοηθήσει τους αναγνώστες να κατανοήσουν την τεχνητή νοημοσύνη και να επινοήσουν μια νέα έννοια για την εποχή μας.

Μέχρι στιγμής, το Hypnocracy: Trump, Musk, and the New Architecture of Reality είναι διαθέσιμο σε τρεις γλώσσες (ισπανικά, γαλλικά και ιταλικά) και έχει πουλήσει περίπου 5.000 αντίτυπα.

"Από προσωπικότητες όπως ο Τραμπ, ο Μασκ και άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες μέχρι τους τρόπους με τους οποίους οι ψηφιακές πλατφόρμες τραβούν την προσοχή μας, ο Xun αποκαλύπτει τους μηχανισμούς με τους οποίους η εξουσία διαμορφώνει την αντίληψή μας για την πραγματικότητα. Πρόκειται για μια σαφή και ανησυχητική ανάλυση που υπερβαίνει τις παραδοσιακές κριτικές της ψηφιακής κοινωνίας για να αποκαλύψει πώς η ίδια η πραγματικότητα έχει γίνει πεδίο πολιτικής μάχης", αναφέρεται στην περιγραφή του.

Τελικά η απόφαση να χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη για τη συγγραφή του βιβλίου, χωρίς στην αρχή τουλάχιστον να γίνει γνωστό- προκαλεί έντονες συζητήσεις, όπως άλλωστε ήθελε και ο συγγραφέας του.

Με πληροφορίες από The Wired