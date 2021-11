Φανς κοροϊδεύουν την Κρίσι Τέιγκεν που έκανε μεταμόσχευση φρυδιών: «Είσαι εκτός πραγματικότητας»»

Η Κρίσι Τέιγκεν απάντησε σε όσους της επιτέθηκαν επειδή πρόσφατα αποφάσισε να κάνει μεταμόσχευση φρυδιών.

Λίγο μετά τις σχετικές αναρτήσεις της, πολλοί ήταν οι χρήστες στα social media που αποδοκίμασαν έντονα το 35χρονο μοντέλο και influencer για την ακριβή αισθητική επέμβαση.

«Παιδιά, η Κρίσι Τέιγκεν έκανε μεταμόσχευση φρυδιών. Ο κόσμος παραέχει λεφτά», σχολίασε κάποιος. «Ο κόσμος περνάει μια κόλαση αλλά ευτυχώς η Κρίσι Τέιγκεν κατάφερε να κάνει μεταμόσχευση στα φρύδια της!», έγραψε άλλος. «Είδα χτες τον τίτλο ενός άρθρου πως η Κρίσι Τέιγκεν έκανε μεταμόσχευση φρυδιών. Εγώ; Προσπαθώ ακόμη να πληρώσω λογαριασμούς», πρόσθεσε τρίτος, βάζοντας το hashtag #richpeopleproblems.

The world is going to hell in a hand basket but thank heaven that Chrissy Teigen was able to transplant her eyebrows! — Elaine Novak (@FnNovak) November 22, 2021

Saw the headline of an article yesterday that @chrissyteigen got an eyebrow transplant.#richpeopleproblems#tryingnottojudge



Me? Trying to continue to pay bills and live life. — Living life. (@lovelifeharmony) November 22, 2021

chrissy tiegen got an EYEBROW TRANSPLANT Y'ALL 💀💀💀💀💀 people have way too much money lmao — dhoklu minaj (@sweetkreacher) November 22, 2021

Το 35χρονο μοντέλο, που αποκάλυψε ότι προχώρησε σε μεταμόσχευση φρυδιών το σαββατοκύριακο, επανήλθε χθες μέσω Instagram Stories για να απαντήσει σε όσους σχολίασαν την επέμβαση ως «εκτός πραγματικότητας».

«Γιατί εκνευρίζεται ο κόσμος τόσο πολύ με ο,τιδήποτε κάνω; Θα πάθετε καμιά καρδιακή ανακοπή», έγραψε στο μήνυμα, προσθέτοντας ένα screenshot από άρθρο της Daily Mail.

Η Κρίσι Τέιγκεν είχε δημοσιεύσει μια σειρά από selfies για να δείξει τα καινούργια φρύδια της, που, όπως εξήγησε, έγιναν μέσω μεταμόσχευσης τριχών από το πίσω μέρος του κεφαλιού της, οι οποίες τοποθετούνται μετά στο πρόσωπο.

«Δεν φοράω ποτέ μέικαπ αν μπορώ να το αποφύγω οπότε ενθουσιάστηκα με την μεταμόσχευση φρυδιών», έγραψε σε μια φωτογραφία, κάνοντας tag τους Dr. Jason Diamond και Dr. Jason Champagne, πριν δημοσιεύσει περισσότερες εικόνες από τα «τρελά» αποτελέσματα, προειδοποιώντας τους νέους «να μην βγάζουν όλα τα φρύδια τους όπως έκανα εγώ».

Από την πλευρά του, ο Dr. Diamond εξήγησε πως γνωρίζει «πάρα πολλούς ανθρώπους», μεταξύ άλλων «ολόκληρες γενιές», που έχουν βγάλει υπερβολικά τα φρύδια τους ή με την πάροδο του χρόνου χάνουν τρίχες από αυτά.

«Τα φρύδια παίζουν τεράστιο ρόλο στην αισθητική του προσώπου. Είναι το κάδρο του ματιού και μπορεί είτε να λειτουργήσουν βοηθητικά είτε να γίνουν αυτό το ενοχλητικό σημείο που κάθε πρωί χρειάζεσαι δέκα λεπτά για να γεμίσεις», σημείωσε.