Ένας γκέι άνδρας απομακρύνθηκε από εστιατόριο του Μάντσεστερ επειδή φορούσε λεοπάρ παντελόνι, που το προσωπικό έκρινε «υπερβολικό».

Ο Μπράντον Ρότζερς επισκέφτηκε το 20 Stories Manchester με την οικογένειά του για να γιορτάσει τα γενέθλια της αδερφής του. Όμως, σύμφωνα με την άλλη αδερφή του 21χρονου, Πάρις Όσμπορν, ήταν ο μοναδικός από τους έξι που απομακρύνθηκε από το εστιατόριο, το οποίο έχει έναν «smart casual» dress code.

«Μόλις βγήκαμε για τα γενέθλια της αδερφής μου και στον αδερφό μου, που είναι ο πιο καλοντυμένος από όλους και εξαιρετικά εκφραστικός και περήφανος γκέι, απαγορεύτηκε η είσοδος στο 20 Stories Manchester. Ο πορτιέρης τον κοίταξε από πάνω ως κάτω, είπε "το παντελόνι του είναι υπερβολικό", "όχι λεοπάρ"», έγραψε η Όσμπορν στο Twitter.

Και συνέχισε: «Μετά όμως άφησε έναν άντρα που θεωρούνταν πιο "αρσενικό" και φορούσε τζιν ξεβαμμένο, βρώμικο και φθαρμένο, κατευθείαν μέσα. Απόλυτη διάκριση και ομοφοβία. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά. Η ομοφοβία εξακολουθεί να υπάρχει πολύ, πολύ έντονα».

