Ερωτευμένος Μπραντ Πιτ: Η εξαπατημένη Γαλλίδα κάνει έκκληση να σταματήσει ο διαδικτυακός εκφοβισμός εις βάρος της

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την αποκάλυψη της ιστορίας της η 53χρονη Αν, θύμα απάτης από τον fake Μπραντ Πιτ, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον διαδικτυακό εκφοβισμό που υφίσταται στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France 5.

Ειδικότερα, η Γαλλίδα διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων εμφανίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην εκπομπή «C l'hebdo» του France 5 για να απευθύνει έκκληση κατά του διαδικτυακού εκφοβισμού (Cyberbullying) αφού η 53χρονη δέχεται σωρεία από χλευαστικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την δημοσιοποίηση της απάτης εις βάρος την Κυριακή, 12 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Sept à huit» του τηλεοπτικού δικτύου TF1.

Η 53χρονη από την οποία απατεώνας προσποιούμενος τον Μπραντ Πιτ κατόρθωσε να της αποσπάσει 830.000 ευρώ μέσα σε ενάμιση έτος, απηύθυνε έκκληση σε όσους ασκούν bullying μέσω των social media στα άτομα που έχουν πέσει θύματα απάτης όπως και η ίδια λέγοντας: «Θέλω να πω σε αυτούς τους ανθρώπους: Δεν πρέπει να χλευάζετε επειδή δεν γνωρίζετε την αληθινή ιστορία του καθένα. Ο καθένας από εμάς έχει τη δική του ιστορία, το δικό του φορτίο, κουβαλάει το δικό του βάρος στην πλάτη. Οπότε, σταματήστε να χλευάζετε τα θύματα».

Η ίδια συναισθηματικά φορτισμένη πρόσθεσε: «Δεν το λέω μόνο για τον εαυτό μου αλλά επίσης για αυτά τα θύματα (τις γυναίκες) που δυστυχώς βρέθηκαν σε μια στιγμή της ζωής τους σε αδυναμία, σε μια στιγμή που ήταν μόνες, απομονωμένες, ίσως στερημένες από όλα, σε συναισθηματικό ή οικονομικό επίπεδο... Δεν έχετε το δικαίωμα να κρίνετε αυτούς τους ανθρώπους και να αντιδράτε με υπερβολή, όπως κάνετε στα μέσα social media».

Η 53χρονη γυναίκα, που φιλοξενείται από φίλη της στο γαλλικό νησί Ρεϋνιόν στον Ινδικό ωκεανό, μίλησε επίσης για την οικονομική της κατάσταση σήμερα: «Η ζωή μου σήμερα είναι μέσα σε ένα δωμάτιο έξι τετραγωνικών, επειδή αναγκάστηκα να πουλήσω τα έπιπλά μου για να έχω λίγα χρήματα για να ζήσω. Μου πήραν τα πάντα».

Υπενθυμίζεται πως η Αν μοιράστηκε την ιστορία της σε ένα ρεπορτάζ που μεταδόθηκε την Κυριακή, 12 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Sept à huit» του τηλεοπτικού δικτύου TF1. Στην εκπομπή η 53χρονη Γαλλίδα είχε αποκαλύψει πως απατεώνας που γνώρισε στο Instagram προσποιούμενος τον ερωτευμένο Μπραντ Πιτ επί ενάμιση έτος, της απέσπασε σταδιακά 830.000 ευρώ. Τον περασμένο Οκτώβριο το θύμα υπέβαλε καταγγελία στις Αρχές και έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.

A french woman was scammed for $800,000+ by a guy pretending to be BRAD PITT 👀



He sent AI generated videos of brad pitt

Demanding money for Kidney Transplant🙃



She also divorced her man thinking she will get along with BRAD PITT



Sad it is !!!#zelena #まどか26歳… pic.twitter.com/TgJb5rwJVq