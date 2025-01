Ερωτευμένος «Μπραντ Πιτ»:Eντοπίστηκαν τα ίχνη του απατεώνα που απέσπασε από Γαλλίδα πάνω από 800.000 ευρώ

Στη Νιγηρία εντοπίστηκαν τα ίχνη του απατεώνα, ο οποίος κατόρθωσε να πείσει επί ενάμιση χρόνο 53χρονη Γαλλίδα ότι είναι ο Μπραντ Πιτ. Η πλούσια διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων πίστεψε πως διατηρεί «σχέση» μέσω των social media με τον 61χρονο αστέρα του Χόλιγουντ και δεν δίστασε να του δώσει χρήματα για την υποτιθέμενη ασθένειά του.

Η 53χρονη Άν καθώς και δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου TF1, στο οποίο αποκάλυψε την απάτη την περασμένη Κυριακή το θύμα, απευθύνθηκαν πρόσφατα στον Μαρουάν Ουαράμπ, ιδιωτικό ερευνητή και ιδρυτή της ιστοσελίδας Find My Scammer, η οποία ειδικεύεται στις διαδικτυακές απάτες. Όπως δήλωσε ο Ουαράμπ στον γαλλικό ιστότοπο 20 Minutes, έχοντας στην κατοχή του πολλές πληροφορίες από την 53χρονη Άν μπόρεσε να εντοπίσει τον fake Μπραντ Πιτ, αφού του έστησε παγίδα.

Ειδικότερα, ο ιδρυτής του Find My Scammer αποκάλυψε πως με τη βοήθεια της ομάδας του έστειλε έναν παγιδευμένο σύνδεσμο «μεταμφιεσμένο» σε μήνυμα στον απατεώνα και όταν εκείνος τον «πάτησε» «οδήγησε» τους διώκτες του στο τηλέφωνό του. Μετά από αυτό ο Μαρουάν Ουαράμπ αποκάλυψε πως βρήκε την ακριβή διεύθυνση του απατεώνα στη Νιγηρία και πολλές άλλες πληροφορίες για την ταυτότητά του.

