Τουρκία: Αναφορές πως ο πύραυλος του Ιράν «στόχευε» το αμερικάνικο προξενείο στα Άδανα

Δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο προς την κατεύθυνση της Τουρκίας εκτόξευσε σήμερα (9/3) το Ιράν, με τα αντιαεροπορικά συστήματα του ΝΑΤΟ να τον αναχαιτίζουν στην περιοχή του Γκαζιαντέπ.

Η επίσημη ενημέρωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας κάνει λόγο πως, για δεύτερη φορά, εκτοξεύτηκε ένας βαλλιστικός πύραυλος από το Ιράν, εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο και κοντά στο Γκαζιαντέπ, αναχαιτίστηκε από αντιαεροπορικά συστήματα του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις τουρκικές αρχές, ο βαλλιστικός πύραυλος φέρεται να είχε κατεύθυνση προς τα Άδανα, στο αμερικάνικο προξενείο όπου νωρίτερα σήμερα, είχε βγει εντολή εκκένωσης.

Τουρκία: Η πρώτη αντίδραση του ΝΑΤΟ για τον βαλλιστικό πύραυλο

Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι αναχαιτίστηκε πύραυλος που κατευθυνόταν προς την Τουρκία.

«Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε ξανά έναν πύραυλο που κατευθυνόταν προς την Τουρκία», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Allison Hart, χρησιμοποιώντας την επίσημη ονομασία της χώρας, Türkiye.

«Το ΝΑΤΟ παραμένει σταθερό στην ετοιμότητά του να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή», πρόσθεσε.

Τουρκία: Τι αναφέρει η ανακοίνωση για τον βαλλιστικό πύραυλο του Ιράν

Στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας αναφέρεται επίσης:

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από στοιχεία αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ορισμένα θραύσματα πυρομαχικών έπεσαν σε άδειες εκτάσεις στη Γκαζιαντέπ. Στο περιστατικό δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες.

Η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στις σχέσεις καλής γειτονίας και στη σταθερότητα της περιοχής. Ωστόσο, υπογραμμίζουμε για ακόμη μία φορά ότι θα ληφθούν με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό όλα τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή που στρέφεται κατά της επικράτειας και του εναέριου χώρου της χώρας μας.

Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι είναι προς το συμφέρον όλων να λαμβάνονται υπόψη οι προειδοποιήσεις της Τουρκίας για το ζήτημα αυτό».

Η ανακοίνωση καταλήγει σημειώνοντας ότι η ενημέρωση γίνεται «με σεβασμό προς την κοινή γνώμη».

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ, Hurriyet