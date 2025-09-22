ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Έρικα Κερκ: Τι σημαίνει η χειρονομία που έκανε η χήρα του Τσάρλι

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ ανέβηκε στην σκηνή, μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, και ενώ ήταν αγκαλιά, προχώρησε σε μία χειρονομία που προκάλεσε πολλές απορίες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Έρικα Κερκ: Τι σημαίνει η χειρονομία που έκανε η χήρα του Τσάρλι Facebook Twitter
Φωτ.: X
0

Συζήτηση στα fora και στα social προκλήθηκε για τη χειρονομία της χήρας του Τσάρλι Κερκ, Έρικα.

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ ανέβηκε στην σκηνή του σταδίου Στέιτ Φαρμ, μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, και ενώ ήταν αγκαλιά, προχώρησε σε μία χειρονομία που προκάλεσε πολλές απορίες, υψώνοντας τον αντίχειρα, τον δείκτη και το μικρό δάχτυλο ενώ παράλληλα δίπλωνε το μεσαίο και το παράμεσο δάχτυλο προς τα κάτω.

Έρικα Κερκ: Τι σημαίνει η χειρονομία που έκανε η χήρα του Τσάρλι

Ένα άτομο ζήτησε από το bot της xAI, Grok, να εξηγήσει τη χειρονομία.

«Αυτή η εικόνα δείχνει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την Έρικα Κερκ στην επιμνημόσυνη δέηση του Τσάρλι Κερκ. Κάνει μια χειρονομία με τον δείκτη και το μικρό της δάχτυλο τεντωμένα, την οποία κάποιοι ερμηνεύουν ως ''47'' για να υποστηρίξουν την προεδρία του Τραμπ (ως 47η). Άλλοι το βλέπουν ως το σημάδι από ροκ συναυλία ή τα «κέρατα» που συνδέεται με διάφορες πολιτισμικές έννοιες», απάντησε.

«Συγγνώμη, αλλά γιατί η Έρικα έκανε τη χειρονομία με το κέρατο του διαβόλου στο τέλος με τον Τραμπ; Παρακολούθησα ολόκληρη την επιμνημόσυνη δέηση και σκέφτηκα ότι ήταν πολύ συγκινητική και οι ομιλίες ήταν συγκινητικές, αλλά γιατί το έκανε αυτό η ίδια; Δεν ήταν ροκ συναυλία. Είμαι πραγματικά μπερδεμένος», ανέφερε ένα άλλο άτομο στο X.

Πάντως, αμερικανικά μέσα αναφέρουν πως «είναι μια μικρή στιγμή αλλά μπορείτε να τη δείτε να σηκώνει το χέρι της. Η χειρονομία σημαίνει ''Σ' αγαπώ'' στη νοηματική γλώσσα».

Η λέξη «Σ' αγαπώ» στη νοηματική γλώσσα:

Έρικα Κερκ: «Συγχωρώ τον άνδρα που σκότωσε τον Τσάρλι»

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, δήλωσε πως συγχωρεί τον δολοφόνο του συζύγου της, κατά την ομιλία της σε επιμνημόσυνη τελετή σε κατάμεστο στάδιο της Αριζόνας για τον συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

«Αυτόν τον άνδρα, αυτόν τον νεαρό, τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ επειδή έτσι έκανε και ο Χριστός και αυτό θα έκανε κι ο Τσάρλι», είπε η Έρικα Κερκ, εξηγώντας πως η απάντηση στο μίσος είναι η αγάπη, όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο.

Με πληροφορίες από Ηindustan Τimes και news.com.au

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αφγανιστάν: «Ο μόνος τρόπος να πολεμήσω την κατάθλιψη» - Μέσα στα θρησκευτικά σχολεία των Ταλιμπάν

Διεθνή / Αφγανιστάν: «Ο μόνος τρόπος να καταπολεμήσω την κατάθλιψη» - Μέσα στα θρησκευτικά σχολεία των Ταλιμπάν

Ποιοι και τι διδάσκουν μέσα στα θρησκευτικά σχολεία του καθεστώτος των Ταλιμπάν - Τι συμβαίνει όταν μια οικογένεια αρνείται να στείλει τα κορίτσια της;
LIFO NEWSROOM
Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζητά να ακυρωθούν οι μισές πτήσεις της Δευτέρας

Διεθνή / Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να ακυρωθούν οι μισές σημερινές πτήσεις

Στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών την Κυριακή ακυρώθηκαν 45 αναχωρήσεις και 30 αφίξεις. Δεν υπήρξαν σημαντικές ακυρώσεις ή καθυστερήσεις στα αεροδρόμια Χίθροου του Λονδίνου και Μπράντενμπουργκ του Βερολίνου
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ θα ανακοινώσει τη σύνδεση γνωστού παυσίπονου με τον κίνδυνο αυτισμού

Διεθνή / ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ θα ανακοινώσει τη σύνδεση γνωστού παυσίπονου με τον κίνδυνο αυτισμού

Η Washington Post αναφέρει ότι η ανακοίνωση θα γίνει, παρά το γεγονός ότι οι ιατρικές οδηγίες δείχνουν πως το φάρμακο -γνωστό ως παρακεταμόλη- είναι ασφαλές για τις έγκυες γυναίκες
LIFO NEWSROOM
 
 