Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Ο φόρος τιμής από τον Τραμπ - «Έγινε αθάνατος για την ελευθερία της Αμερικής»

Φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ, «έναν γίγαντα της γενιάς του» όπως είπε χαρακτηριστικά, απέτισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα. Εμβληματική μορφή του δεξιού κινήματος MAGA (Make America Great Again), ο Τσάρλι Κερκ υμνούσε στα εκατομμύρια των ακολούθων του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και σε εκδηλώσεις που οργάνωνε σε πανεπιστήμια τις πολιτικές απόψεις του Τραμπ, απευθυνόμενος κυρίως στη νεολαία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε κατά τη διάρκεια νεκρώσιμης τελετής στο κατάμεστο στάδιο στην Αριζόνα για τον συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου. «Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του και πάνω απ’ όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη», είπε ο πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος σε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους που είχαν κατακλύσει το στάδιο του Γκλεντέιλ, κοντά στο Φοίνιξ.

«Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε άγρια ​​από ένα ριζοσπαστικοποιημένο, ψυχρόαιμο τέρας επειδή έλεγε την αλήθεια που είχε στην καρδιά του. Δολοφονήθηκε βίαια επειδή μιλούσε για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη για τον Θεό. Δολοφονήθηκε επειδή έζησε γενναία. Ηγήθηκε με τόλμη και υποστήριξε λαμπρά χωρίς να ζητήσει συγγνώμη. Έκανε αυτό που ήταν σωστό για το έθνος μας. Και έτσι, εκείνη την τρομερή μέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2025, ο μεγαλύτερος ευαγγελιστής μας για την αμερικανική ελευθερία έγινε αθάνατος. Είναι τώρα μάρτυρας για την αμερικανική ελευθερία» συνέχισε.

Και πρόσθεσε: «Ξέρω ότι μιλώ εκ μέρους όλων εδώ σήμερα όταν λέω ότι κανείς μας δεν θα ξεχάσει ποτέ τον Τσάρλι Κερκ, και ούτε η ιστορία. Γιατί ενώ ο Τσάρλι έχει επανενωθεί με τον δημιουργό του στον παράδεισο, η φωνή του στη γη θα αντηχεί μέσα από τις γενιές και το όνομά του θα ζει για πάντα. Στο αιώνιο χρονικό των μεγαλύτερων πατριωτών της Αμερικής, θα υπάρχει για πάντα η απίστευτη και όμορφη ζωή του Τσάρλι».

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στη χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, είπε: «Γνωρίζουμε ότι το βάρος αυτής της μνημειώδους απώλειας είναι σχεδόν αβάσταχτο. Αλλά ακόμη και μέσα στον πόνο και την οδύνη, τόσο μεγάλο που δεν μπορεί κανείς να το κατανοήσει, βρήκες με κάποιο τρόπο τη δύναμη και τη βαθιά πίστη να αποτελέσει παρηγοριά για εκατομμύρια ανθρώπους. Και σε ευχαριστώ πολύ, Έρικα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σήμερα, ένα ολόκληρο έθνος τυλίγει στην αγκαλιά του στοργικά, εσένα και τα όμορφα παιδιά σου. Συμμεριζόμαστε την απέραντη θλίψη σου και ορκιζόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά σου θα μεγαλώσουν σε μια γη όπου ο πατέρας τους τιμάται και λατρεύεται ως ένας μεγάλος Αμερικανός ήρωας».

Αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόνισε: «Δεν μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλύτερο για εκείνους. Επ’ αυτού διαφωνούσα με τον Τσάρλι. Μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλύτερο για εκείνους. Λυπάμαι, Έρικα».

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ παρηγόρησε τη χήρα του Τσάρλι Κερκ, η οποία έγειρε το κεφάλι της στην αγκαλιά του Αμερικανού προέδρου.

Σημειώνεται πως σύσσωμη η ηγεσία των Τραμπιστών, από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, συγκεντρώθηκε για την νεκρώσιμη τελετή και φόρο τιμής στον υπερσυντηρητικό influencer Τσάρλι Κερκ που δολοφονήθηκε. Ο φερόμενος ως δολοφόνος του, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, εξήγησε την πράξη του στην οικογένειά του καθώς πίστευε ότι ο Τσάρλι Κερκ μετέδιδε το «μίσος», αποκάλυψαν οι τοπικές αρχές.

Τραμπ για Κερκ: «Ήταν εκπληκτικός, είχε φοβερή επιρροή»

«Θα μιλήσω για τα σπουδαία πράγματα που έκανε. Ήταν εκπληκτικός. Είχε φοβερή επιρροή. Για έναν τόσο νέο άνδρα, έκανε σπουδαία δουλειά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους χθες το πρωί καθώς αναχωρούσε για την Αριζόνα, στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ. «Πριν από δέκα χρόνια, αυτά τα πανεπιστήμια ήταν επικίνδυνα μέρη για τους συντηρητικούς. Αλλά τώρα οι συντηρητικοί είναι τάση, είναι μεγάλη τάση», δήλωσε.

Πριν καν ξημερώσει, χιλιάδες άνθρωποι, μερικοί ταξίδεψαν από μακριά, σχημάτιζαν ουρά για να τιμήσουν τη μνήμη αυτού του ινδάλματος του τραμπισμού, σημαιοφόρου της νεολαίας των τραμπιστών. Παρότι απαγορεύτηκε οι άνθρωποι να έχουν τσάντες για λόγους ασφαλείας, πολλοί μέσα στο πλήθος φρόντισαν να ντυθούν με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, σύμφωνα με τις οδηγίες των διοργανωτών, φορούσαν κόκκινα καπελάκια «Make America Great Again» ή μπλουζάκια που έγραφαν «Είμαι ο Τσάρλι Κερκ».

«Τον θεωρώ ως έναν μάρτυρα για τον Χριστό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 44χρονη Τεξανή Μόνικα Μιρέλες, η οποία οδήγησε σχεδόν 12 ώρες για να παραστεί στην τελετή. «Ήταν το τέλειο παράδειγμα του τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως Χριστιανοί, να είμαστε γενναίοι και να κάνουμε την φωνή μας να ακούγεται. Είναι τόσο λυπηρό που σιώπησε», λέει αυτή η νοσηλεύτρια μεξικανικής καταγωγής που συμφωνούσε «100%» με όσα έλεγε ο Κερκ κατά της έκτρωσης και της παράτυπης μετανάστευσης.

Στο Φοίνιξ, έξω από την έδρα της Turning Point USA, η Πάτι Πετέκ, μια 53χρονη συνταξιούχος αστυνομικός που οδήγησε για πέντε και πλέον ώρες από το Λος Άντζελες, φορώντας κόκκινο καπελάκι με το σύνθημα «Make America Great Again», δήλωσε το Σάββατο στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι περιμένει ένα μήνυμα ενότητας από τον Ντόναλντ Τραμπ. «Ελπίζω απλά να βγει κάτι καλό από όλα αυτά, ότι οι άνθρωποι θα είναι έχουν περισσότερη ανεκτικότητα και θα είναι περισσότερο διατεθειμένοι να δεχτούν τον διάλογο, τη συνομιλία και τη συζήτηση», δήλωσε η Ρεπουμπλικανή ψηφοφόρος.