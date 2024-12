Επτά τουρίστες δηλητηριάστηκαν από νοθευμένο αλκοόλ στα Φίτζι 

Επτά τουρίστες δηλητηριάστηκαν από νοθευμένο αλκοόλ στα νησιά Φίτζι.

Οι τουρίστες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μετά την παραμονή τους σε θέρετρο στα νησιά Φίτζι, όπως ανακοίνωσαν οι κυβερνήσεις της Αυστραλίας και των νησιών Φίτζι. Οι τουρίστες αισθάνθηκαν αδιαθεσία αφού κατανάλωσαν ένα συγκεκριμένου τύπου κοκτέιλ στο θέρετρο, στη νότια ακτή της νήσου Βίτι Λέβου.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν το θέρετρο ως το Γουόρικ Φότζι στην Κοραλλιογενή Ακτή, μια περιοχή δημοφιλή στους ξένους τουρίστες. «Πρόκειται για ένα εξαιρετικά μεμονωμένο περιστατικό που επηρέασε μόνο αυτούς τους επτά θαμώνες σε συγκεκριμένο μπαρ μέσα στο θέρετρο», ανακοίνωσε η κυβέρνηση των Φίτζι.

Τον περασμένο μήνα έξι ξένοι τουρίστες έχασαν τη ζωή τους έπειτα από κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ στο Λάος.

Η διεύθυνση του θερέτρου ανακοίνωσε ότι δεν αντικατέστησε υλικά ούτε αλλοίωσε την ποιότητα των ποτών που σερβιρίστηκαν στους ενοίκους, προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Παρότι κατανοούμε την ανησυχία, θέλουμε να τονίσουμε ότι ο τουρισμός στα Φίτζι είναι πολύ ασφαλής και ότι ενεργήσαμε άμεσα για να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε την αιτία που οδήγησε στην αδιαθεσία αυτών των ενοίκων», όπως τονίζεται.

Ο υπουργός Οικονομίας της Αυστραλίας Τζιμ Τσάλμερς είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι αξιωματούχοι του προξενείου συνδράμουν αυτούς που επηρεάστηκαν μαζί με τις οικογένειές τους, ενώ η αστυνομία των Φίτζι ηγείται μιας έρευνας για τη δηλητηρίαση. «Σκεπτόμαστε τους φίλους και τις οικογένειες όσων επηρεάστηκαν. Είναι αναμφίβολα πολύ δυσάρεστη στιγμή γι' αυτούς», είπε.

