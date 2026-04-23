Επίθεση με κόκκινη μπογιά στον Ρεζά Παχλαβί: Η στιγμή που τον πλησιάζει ο δράστης στο Βερολίνο

Η επίθεση φαίνεται να συνδέεται με τις πολιτικές θέσεις του

Η στιγμή που ο Ρεζά Παχλαβί αποχωρεί από το σημείο της επίθεσης / Φωτ.: X
Επίθεση με κόκκινο υγρό, πιθανότατα μπογιά, δέχθηκε σήμερα, στο Βερολίνο, ο Ρεζά Παχλαβί (Reza Pahlavi), εξόριστος πολιτικός και γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη γερμανική πρωτεύουσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν ο Παχλαβί αποχωρούσε από το κτίριο στο κέντρο της πόλης, όπου παραχώρησε συνέντευξη Τύπου. Την ώρα που κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του, συνοδευόμενος από την ασφάλειά του, ένας ακτιβιστής τον πλησίασε και του πέταξε κόκκινο υγρό, το οποίο έπεσε στον αυχένα και τους ώμους του.

Σύμφωνα με βίντεο από το σημείο, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν άμεσα τον δράστη και προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο Παχλαβί επιβιβάστηκε στη συνέχεια στο όχημά του και αποχώρησε χωρίς να υπάρξει περαιτέρω ένταση.

Ρεζά Παχλαβί: Χαρακτήρισε τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν ως «ανθρωπιστική παρέμβαση»

Η επίθεση φαίνεται να συνδέεται με τις πολιτικές θέσεις του, καθώς νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, χαρακτήρισε τα πλήγματα ως «ανθρωπιστική παρέμβαση» που, όπως είπε, είναι απαραίτητη για την ανατροπή του καθεστώτος στη χώρα.

«Η στόχευση των υποδομών του καθεστώτος και των μηχανισμών καταστολής ήταν κάτι που ζητούσε ο ιρανικός λαός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Παχλαβί βρίσκεται στο Βερολίνο για επαφές με Γερμανούς βουλευτές, ενώ η παρουσία του έχει προκαλέσει αντιδράσεις, δεδομένου του ρόλου του ως συμβολικής μορφής της ιρανικής αντιπολίτευσης στο εξωτερικό και της ανοιχτής υποστήριξής του σε στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης.

Με πληροφορίες από πρακτορείο Anadolu

