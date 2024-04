Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν – Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, νωρίς το πρωί της Κυριακής κατά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου και του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ για να συζητήσουν τις εχθροπραξίες με το Ιράν, ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε μία «πρωτοφανή απάντηση» προς το Ιράν.

Prime Minister Benjamin Netanyahu is currently speaking with US President Joe Biden, following the deliberations of the Security Cabinet and the War Cabinet. pic.twitter.com/v2oJqMSky4