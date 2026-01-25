Η νέα κοινή δημόσια εμφάνιση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι πήγαν μαζί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance στη Γιούτα ενόψει της πρεμιέρας του νέου τους ντοκιμαντέρ με τίτλο Cookie Queens.

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ παρακολούθησαν ειδική προβολή της ταινίας, η οποία ακολουθεί τέσσερις προσκόπισσες (Girl Scouts) κατά τη διάρκεια της εμβληματικής περιόδου πώλησης μπισκότων, προσφέροντας μια προσωπική ματιά στη φιλοδοξία, την ομαδικότητα και την ενηλικίωση.

Στην εκδήλωση, το ζευγάρι πόζαρε για φωτογραφίες με την Έιμι Ρέντφορντ, κόρη του αείμνηστου Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Prince Harry and Meghan at The Sundance film festival for the Premier of cookie queens. A documentary about the girlscouts.. Harry and Meghan are executive producers through their Archewell Productions. pic.twitter.com/Eqlhidfda8 — Alexis is sowing discord in the West (@ArchewellBaby) January 25, 2026

Ο 41χρονος Χάρι και η 44χρονη Μέγκαν είναι εκτελεστικοί παραγωγοί του ντοκιμαντέρ διάρκειας 91 λεπτών.

Το πρότζεκτ έχει ιδιαίτερη προσωπική σημασία για τη Μέγκαν, η οποία ήταν προσκοπίνα κατά την παιδική της ηλικία στην Καλιφόρνια, με τη μητέρα της να είναι αρχηγός της ομάδας της.

Σε ανάρτησή της στο Instagram τον Απρίλιο του 2025, με αφορμή την προώθηση του podcast της στο Lemonada Media με τίτλο Confessions of a Female Founder, η Μέγκαν είχε αναφερθεί στις πρώιμες επιχειρηματικές της ρίζες, γράφοντας: «Το να είσαι επιχειρηματίας μπορεί να ξεκινήσει από μικρή ηλικία», συνοδεύοντας τη φράση με παιδικές φωτογραφίες της όπου πουλούσε μπισκότα.

Η εμφάνιση του ζευγαριού στο Sundance πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου ο Χάρι επέστρεψε στο Λονδίνο για την έναρξη της τελευταίας του αγωγής κατά της Associated Newspapers Limited.

Ο Χάρι είναι ένας από τους επτά γνωστούς ενάγοντες – μεταξύ των οποίων η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και ο Έλτον Τζον – που κατηγορούν τον όμιλο για παράνομη συλλογή πληροφοριών. Η δίκη αποτελεί την τελευταία από μια σειρά νομικών ενεργειών που έχει κινήσει ο Χάρι τα τελευταία χρόνια κατά των βρετανικών ταμπλόιντ. Η εκδοτική εταιρεία αρνείται τις κατηγορίες.

Στις 21 Ιανουαρίου, ο Χάρι κατέθεσε νωρίτερα από το προγραμματισμένο και μίλησε εμφανώς συγκινημένος για το ψυχολογικό βάρος που έχει προκαλέσει στην οικογένειά του η δικαστική διαμάχη – και τα χρόνια πίεσης από τα μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από People