Επιχειρηματίας ζητάει απολύσεις για να θυμίσει «στους αλαζόνες εργαζόμενους τη θέση τους»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κυνική δήλωση του κτηματομεσίτη Τιμ Γκάρνερ, ο οποίος θεωρεί πως οι περισσότερες απολύσεις και η υψηλότερη ανεργία είναι οι κατάλληλοι μέθοδοι προκειμένου να «εξοντώσουμε την αλαζονεία των εργαζομένων».

Ο Τιμ Γκάρνερ, ένας από τους πλουσιότερους άνδρες της Αυστραλίας προκάλεσε επικριτικά σχόλια σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού είπε ότι η ανεργία πρέπει να διπλασιαστεί για να θυμίζει στους αλαζόνες εργαζόμενους τη θέση τους. «Πρέπει να δούμε πόνο στην οικονομία», δήλωσε ο πρώην ιδιοκτήτης γυμναστηρίου που έγινε μεγιστάνας των ακινήτων. Στο παρελθόν έχει αναφέρει ότι οι νέοι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά σπίτια επειδή ξοδεύουν πολλά σε τοστ με αβοκάντο.

Το βίντεο με τα σχόλιά του έγινε viral, προσελκύοντας πάνω από 23 εκατομμύρια προβολές και έντονες επικρίσεις στο διαδίκτυο. Μιλώντας κατά τη διάρκεια μιας συνόδου για τα ακίνητα αυτήν την εβδομάδα, ο 41χρονος είπε ότι η πανδημία της Covid-19 έχει αλλάξει προς το χειρότερο τη στάση και την εργασιακή ηθική των εργαζομένων θέτοντας τους οικοδόμους ως παράδειγμα. Υποστήριξε ότι η αλλαγή αυτή επηρεάζει την παραγωγικότητα στον τομέα, η οποία - σε συνδυασμό με τους αυστηρότερους κανονισμούς - τροφοδοτεί την έλλειψη κατοικιών στην Αυστραλία.

Εξέφρασε μάλιστα την άποψη ότι το σημερινό ποσοστό ανεργίας της χώρας που είναι 3,7% θα πρέπει να αυξηθεί κατά 40-50% για να μειωθεί η «αλαζονεία στην αγορά εργασίας». Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο περισσότερα από 200.000 άτομα θα έχαναν τη δουλειά τους.

«Υπάρχει μια συστηματική αλλαγή όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι ο εργοδότης είναι εξαιρετικά τυχερός που τους έχει», δήλωσε ο Τιμ Γκάρνερ. «Πρέπει να τους υπενθυμίσουμε ότι εργάζονται για τον εργοδότη, όχι το αντίθετο».

Οι παρατηρήσεις του έρχονται σε μια εποχή που πολλές εταιρείες αντιπαρατίθενται με το προσωπικό για θέματα όπως η εξ αποστάσεως εργασία και η αμοιβή.

Η αλλαγή της στάσης απέναντι στην απασχόληση αποτελεί επίσης θέμα ευρείας συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας αφορμή για hashtags όπως «quiet quitting», ένας όρος που έχει σκοπό να αποτυπώσει την απόφαση να σταματήσει κανείς να κάνει τα πάντα για τα αφεντικά του, και «lazy-girl jobs», που αναφέρεται σε καλά αμειβόμενες, ευέλικτες θέσεις εργασίας που προσφέρουν μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Τα σχόλια του επιχειρηματία, τα οποία μοιράστηκε η Australian Financial Review (AFR), η οποία φιλοξένησε τη σύνοδο κορυφής, προκάλεσαν επικρίσεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το X (πρώην Twitter), το TikTok και το LinkedIn. Έχουν επίσης καταδικαστεί από Αυστραλούς βουλευτές από όλες τις πολιτικές παρατάξεις.

Real estate developer Tim Gurner says we need more pain, more layoffs, and higher unemployment in the economy to “kill” the arrogance of workers.



Stop calling these people job creators. Businesses do not exist to create jobs. They exist to create profit.pic.twitter.com/LROIzGpr7l