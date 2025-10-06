Επεισόδια στην Τιφλίδα: Η Γεωργία στο χείλος της πολιτικής αναταραχής

Η πολιτική κρίση στη Γεωργία βαθαίνει μετά τις έντονες διαδηλώσεις στην Τιφλίδα και την απόπειρα εισβολής στο προεδρικό μέγαρο. Ο πρωθυπουργός Ιρακλί Κομπαχίντζε ανακοίνωσε ευρείας κλίμακας μέτρα καταστολής, κατηγορώντας τους διαδηλωτές για «απόπειρα ανατροπής της συνταγματικής τάξης» και ρίχνοντας το φταίξιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ανάμειξη στα εσωτερικά της χώρας.

Τα γεγονότα ξέσπασαν καθώς διεξάγονταν τοπικές εκλογές στη χώρα του Νότιου Καυκάσου, όπου οι διαδηλωτές επιχείρησαν να παραβιάσουν το προεδρικό μέγαρο. Οι δυνάμεις ασφαλείας αντέδρασαν δυναμικά, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού και κανόνια νερού για να διαλύσουν το πλήθος. Τουλάχιστον πέντε άτομα συνελήφθησαν, ενώ σύμφωνα με τις αρχές 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν – μεταξύ αυτών 21 αστυνομικοί.

Η ένταση στη Γεωργία δεν είναι καινούρια. Από τις αμφιλεγόμενες βουλευτικές εκλογές του περασμένου έτους, το κυβερνών κόμμα Georgian Dream (GD) αντιμετωπίζει κατηγορίες για νοθεία από τη φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση. Οι διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες για την ευρωπαϊκή ένταξη έχουν «παγώσει», και η πολιτική πόλωση έχει φτάσει στο κόκκινο.

Ο Κομπαχίντζε, σε δηλώσεις του, υποστήριξε ότι οι διαδηλωτές «επεδίωκαν την ανατροπή του συνταγματικού καθεστώτος», με την υποστήριξη –όπως ισχυρίστηκε– της ΕΕ. Προειδοποίησε πως οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων «θα λογοδοτήσουν», ενώ απείλησε ότι το Ενωμένο Εθνικό Κίνημα, η κύρια αντιπολιτευτική δύναμη, «δεν θα επιτραπεί να συνεχίσει να δραστηριοποιείται πολιτικά».

Γεωργία: Η ΕΕ στο στόχαστρο και η σκιά της Ρωσίας

Οι δηλώσεις του Κομπαχίντζε προκάλεσαν έντονη ανησυχία στις Βρυξέλλες. Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε ευθέως τον πρέσβη της ΕΕ στην Τιφλίδα, Πάβελ Χερτσίνσκι, για ανάμειξη στα γεγονότα. «Ξένα πρόσωπα έχουν εκφράσει ανοιχτά στήριξη στις προσπάθειες ανατροπής της κυβέρνησης», είπε, καλώντας τον Χερτσίνσκι «να καταδικάσει τις βίαιες πράξεις στους δρόμους».

Η ΕΕ αντέδρασε άμεσα, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ως «παραπληροφόρηση και αβάσιμες». Ωστόσο, οι δηλώσεις του Κομπαχίντζε θεωρούνται από πολλούς αναλυτές ως ένδειξη μιας βαθύτερης μετατόπισης της Γεωργίας προς μια πιο αυταρχική και φιλορωσική κατεύθυνση.

Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της, καλεί σε «ειρηνική επανάσταση» ενάντια στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για «ρωσικοποίηση» των θεσμών και φίμωση των ανεξάρτητων ΜΜΕ. Ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος Μιχαήλ Σαακασβίλι χαρακτήρισε τις εκλογές «τελευταία ευκαιρία για τη σωτηρία της γεωργιανής δημοκρατίας».

Η Γεωργία, με συνταγματικά κατοχυρωμένο στόχο την ένταξη στην ΕΕ, υπήρξε επί χρόνια μία από τις πιο φιλοδυτικές χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ. Όμως, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η Τιφλίδα έχει επιλέξει πιο προσεκτική στάση, αποφεύγοντας να συγκρουστεί ανοικτά με τη Μόσχα.

Το κυβερνών κόμμα, υπό τον έλεγχο του ιδρυτή και δισεκατομμυριούχου πρώην πρωθυπουργού Μπιντζίνα Ιβανισβίλι, απορρίπτει τον χαρακτηρισμό «φιλορωσικό». Δηλώνει ότι «επιδιώκει την ειρήνη» με τη Ρωσία, αλλά επιμένει πως η πορεία προς την Ευρώπη παραμένει αμετάκλητη.

Ωστόσο, η σκληρή καταστολή, οι συλλήψεις αντιφρονούντων και η επίθεση στον ευρωπαϊκό παράγοντα δίνουν σήμα κινδύνου για τη δημοκρατία της Γεωργίας – μιας χώρας που εδώ και δεκαετίες παλεύει να σταθεί ανάμεσα στη Μόσχα και τις Βρυξέλλες.

