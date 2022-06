«Επανάσταση ή κόλαση;»: Κάποιος σχεδίασε διώροφα καθίσματα αεροσκάφους και οι γνώμες διίστανται

Οι μεγάλης διάρκειας οικονομικές πτήσεις είναι συνήθως μια εμπειρία που συνήθως καλείσαι να υπομείνεις παρά απολαμβάνεις, αλλά ένας σχεδιαστής καθισμάτων αεροπλάνου εκτιμά ότι η ιδέα του θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στα οικονομικά ταξίδια.

Η ιδέα του Chaise Longue Airplane Seat δια χειρός Alejandro Núñez Vicente ξεκίνησε σε μικρή κλίμακα πέρυσι, ως πανεπιστημιακή εργασία για τον τότε 21χρονο. Ακολούθησε γρήγορα μια υποψηφιότητα στα βραβεία Crystal Cabin Awards του 2021 - κορυφαίο βραβείο στον κλάδο των αερομεταφορών - με το πρότζεκτ να προκαλεί αμφιλεγόμενες αντιδράσεις.

Έκτοτε, ο Núñez Vicente κάνει θραύση στη βιομηχανία των αερομεταφορών, με αποτέλεσμα να διακόψει το μεταπτυχιακό του για να συνεχίσει το έργο του πλήρως αφοσιωμένος. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε συζητήσεις με μεγάλες αεροπορικές και εταιρίες κατασκευής καθισμάτων, προσελκύοντας επίσης υπολογίσιμους επενδυτές.

Ωστόσο, ενώ κάποιοι θαυμάζουν την καινοτομία του Núñez Vicente, άλλοι αντιδρούν, ανησυχούν για την κλειστοφοβία και είναι πεπεισμένοι ότι το να κάθονται κάτω από κάποιον άλλο θα είναι χειρότερο, όχι καλύτερο, από την τωρινή οργάνωση θέσεων του αεροσκάφους.

«Μόλις έφτασε φρέσκια κόλαση», σχολίασε στο Twitter η συγγραφέας Amber Sparks, με αφορμή σχετικό άρθρο του CNN. «Θα επιστρέψω να το σχολιάσω μόλις η κλειστοφοβία μου με αφήσει να αναπνεύσω ξανά», πρόσθεσε η συγγραφέας Kaz Weida.

