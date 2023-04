Εντοπίστηκε ζωντανός ο ηθοποιός Drake Bell- Είχε δηλωθεί αγνοούμενος

Βρέθηκε ζωντανός ο πρώην σταρ του Nickelodeon, Drake Bell, ο οποίος λίγες ώρες πριν είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος.

Την Πέμπτη, το αστυνομικό τμήμα της Daytona Beach εξέδωσε ανακοίνωση ότι ο Drake Bell αγνοείται και βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σε νεότερη ανακοίνωση οι αρχές ενημέρωσαν πως ο 36χρονος Drake Bell εντοπίστηκε.

«Αυτή τη στιγμή, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι αρχές βρίσκονται σε επαφή και ο κύριος Bell είναι ασφαλής», ανέφερε το τμήμα.

O ηθοποιός, του οποίου το πλήρες όνομα είναι Jared Drake Bell, λέγεται ότι εθεάθη για τελευταία φορά το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή κοντά στο Mainland High School. Οδηγούσε μια γκρι BMW του 2022.

Απαντώντας σε σχόλια που αμφισβητούσαν την ανάρτηση της δήλωσης εξαφάνισης, το DBPD απάντησε πως «Για όσους ρωτούν, αυτή είναι μια νόμιμη ανάρτηση από το αστυνομικό τμήμα της Daytona Beach. Εάν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με τον ντετέκτιβ Jayson Wallace».

Λίγο αργότερα ο Drake Bell έκανε ανάρτηση χλευάζοντας την είδηση ότι ήταν αγνοούμενος λέγοντας πώς «αφήνεις το τηλέφωνό σου στο αυτοκίνητο για ένα βράδυ και αυτό συμβαίνει».

Ωστόσο ο ηθοποιός δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, ούτε αποκάλυψε ποιος έκανε τη δήλωση εξαφάνισης.

You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this? 😂