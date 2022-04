Εντολή έκδοσης του Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ από δικαστήριο του Λονδίνου

Δικαστήριο της Μεγάλης Βρετανίας διέταξε την έκδοση του ιδρυτή των WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ όπου είναι αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης 175 ετών με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των WikiLeaks, μέσω Twitter, η απόφαση πλέον κινείται προς την υπουργό Εσωτερικών, Πρίτι Πατέλ, και η υπεράσπιση του Ασάνζ έχει περιθώριο έως τις 18 Μαΐου για να κάνει τις κινήσεις που επιθυμεί.

BREAKING: A UK judge has ordered the extradition of Julian Assange to the US where he will face a 175 year sentence for publishing



The decision will now move to UK Home Secretary Priti Patel – the defense have until May 18 to make submissions https://t.co/m1bX8STSr8