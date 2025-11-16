ΔΙΕΘΝΗ
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά πεζοναυτών έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αϊτή

Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου περίπου το 90% της πρωτεύουσας βρίσκεται υπό τον έλεγχο ενόπλων ομάδων, οι οποίες επιβάλλουν «τέλη προστασίας», λεηλατούν και συγκρούονται για τον έλεγχο περιοχών

LifO Newsroom
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά πεζοναυτών έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αϊτή
Φωτ: EPA, αρχείου
Ένοπλοι, που σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές συνδέονται με συμμορίες της Αϊτής, άνοιξαν πυρ εναντίον πεζοναυτών που φρουρούσαν την πρεσβεία των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη και αναδεικνύει την ακραία αστάθεια που επικρατεί στη χώρα.

Ο εκπρόσωπος των Αμερικανών Πεζοναυτών, λοχαγός Στίβεν Τζ. Κίναν, ανέφερε σε γραπτή δήλωση ότι οι πεζοναύτες αντέδρασαν στα πυρά και δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ του προσωπικού. Η αστυνομία της Αϊτής δεν έκανε κάποιο σχόλιο για το συμβάν.

Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου περίπου το 90% της πρωτεύουσας βρίσκεται υπό τον έλεγχο ενόπλων ομάδων, οι οποίες επιβάλλουν «τέλη προστασίας», λεηλατούν και συγκρούονται για τον έλεγχο περιοχών. Παρά τις επανειλημμένες οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα, η πρεσβεία συνεχίζει να λειτουργεί με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η δράση των συμμοριών έχει εκτοπίσει πάνω από 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους τα τελευταία χρόνια.

Αϊτή: Η κρίση μετά τη δολοφονία Μοΐζ

Η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία μετά τη δολοφονία του προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ το 2021 από ομάδα μισθοφόρων. Η πολιτική εξουσία παραμένει σε κενό, με τις αρχές να αδυνατούν να διεξαγάγουν εκλογές για την ανάδειξη κυβέρνησης που θα σταθεροποιήσει τη χώρα των σχεδόν 12 εκατομμυρίων κατοίκων.

Τον Σεπτέμβριο, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε τη σύσταση διεθνούς δύναμης περίπου 5.500 στρατιωτών για την καταστολή των βαριά οπλισμένων συμμοριών. Μικρότερη αποστολή αστυνομικών από την Κένυα έχει ήδη αναπτυχθεί, ωστόσο δυσκολεύεται να ανακτήσει τον έλεγχο, ενώ σύμφωνα με το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ οι συμμορίες σκότωσαν πάνω από 5.600 ανθρώπους μόνο το 2023.

Με πληροφορίες από Associated Press

