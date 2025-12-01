Ένοχος για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ ο γιος του «Ελ Τσάπο»

Ο Γκουσμάν Λόπες, γιος του Ελ Τσάπο, δήλωσε ένοχος για τις κατηγορίες της διακίνησης ναρκωτικών και της συμμετοχής σε συνεχιζόμενη εγκληματική οργάνωση

Ένας από τους γιους του διαβόητου Μεξικανού αρχιβαρόνου ναρκωτικών, «Ελ Τσάπο» παραδέχτηκε την ενοχή του στις ομοσπονδιακές κατηγορίες που τον βάρυναν, σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγους μόλις μήνες ο αδερφός του Χοακίν Γκουσμάν Λόπες είχε καταδικαστεί μετά από «συμφωνία παραδοχής της ενοχής» του με τις αμερικάνικες ομοσπονδιακές αρχές.

Γνωστός στο Μεξικό ως ένας από τους «Τσαπίτος», φέρεται -μαζί με τον αδελφό του Οβίδιο- να ηγούνταν ενός ισχυρού σκέλους του καρτέλ της Σιναλόα. Οι αμερικανικές αρχές είχαν περιγράψει τη δράση τους ως μια τεράστια επιχείρηση μεταφοράς «ασύλληπτων» ποσοτήτων φαιντανύλης στις ΗΠΑ.

Ελ Τσάπο: Οι κατηγορίες που δήλωσε ένοχος ο γιος του

Ο Γκουσμάν Λόπες δήλωσε ένοχος σε δύο κατηγορίες: διακίνηση ναρκωτικών και συμμετοχή σε συνεχιζόμενη εγκληματική οργάνωση.

Συνελήφθη τον Ιούλιο του 2024 στο Τέξας, όταν προσγειώθηκε σε αμερικανικό έδαφος με ιδιωτικό αεροσκάφος, μαζί με ένα ακόμη ιστορικό μέλος των καρτέλ ναρκωτικών, τον Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Ζαμπάδα. Η σύλληψή τους είχε προκαλέσει κύμα βίαιων συγκρούσεων στη Σιναλόα, καθώς αντίπαλες φατρίες πάλευαν για τον έλεγχο της οργάνωσης.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους εισαγγελείς, ο Γκουσμάν Λόπες παραδέχτηκε ότι επέβλεπε την παραγωγή και διακίνηση κοκαΐνης, ηρωίνης, μεθαμφεταμίνης, μαριχουάνας και φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ, ουσίες που οδηγούν σε δεκάδες χιλιάδες θανάτους, κάθε χρόνο, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο αδελφός του, Οβίδιο, είχε γίνει τον Ιούλιο ο πρώτος γιος του «Ελ Τσάπο» που προχωρά σε plea deal, επίσης για διακίνηση, ξέπλυμα χρήματος και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι ειδικοί είχαν χαρακτηρίσει την εξέλιξη σημαντικό βήμα των ΗΠΑ στη δίωξη των ηγετών του καρτέλ.

Ο πατέρας τους, Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον κεντρικό ρόλο του στη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων ναρκωτικών στις ΗΠΑ επί 25 χρόνια. Μετά τη σύλληψή του, οι γιοί του φέρονται να ανέλαβαν κρίσιμες θέσεις στη διοίκηση του καρτέλ.

Με πληροφορίες από Associated Pres