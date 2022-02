Ένα μικρό κορίτσι που έγραψε επιστολή προς τη Disney, ζητώντας να δημιουργήσει έναν χαρακτήρα με γυαλιά, είδε το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα στην τελευταία ταινία του στούντιο, το Encanto.

Η Λόρι από το Νοτιγχαμσάιρ έγραψε στην εταιρεία όταν ήταν 9 ετών, επειδή ήταν η μοναδική στην οικογένειά της που φορούσε γυαλιά. Το αίτημά της ήταν μια πριγκίπισσα ή άλλος χαρακτήρας με γυαλιά, που δεν παρουσιάζονταν σαν «σπασικλάκι».

«Ένιωθα λίγο μόνη και δεν πίστευα ότι ήμουν αρκετά όμορφη», λέει. Τώρα, λατρεύει τη Μίραμπελ, από το Encanto, που είναι «αστεία και γενναία».

Η ταινία αφορά μια οικογένεια που ζει σε ένα μαγικό μέρος, που λέγεται Encanto, όπου κάθε παιδί έχει μια υπερδύναμη, εκτός από την Μίραμπελ. Όμως είναι η δική της γενναιότητα που στο τέλος σώζει την κατάσταση.

«Λατρεύω απολύτως την Μίραμπελ. Είναι τόσο αστεία και απλά ένας απίστευτος, γενναίος χαρακτήρας», λέει η 12χρονη πλέον Λόρι. «Χάρηκα τόσο πολύ που, ακόμη κι αν δεν οφείλεται στην επιστολή μου, κορίτσια και αγόρια έχουν τώρα ένα πρότυπο να θαυμάζουν», συμπληρώνει.

Ο Τζάρεντ Μπους, που έγραψε και σκηνοθέτησε το Encanto, ανέφερε ότι όταν η Λόρι έστειλε την επιστολή στην Disney, η εταιρεία ήδη σχεδίαζε μία ταινία με πρωταγωνιστικό χαρακτήρα που φορούσε γυαλιά.

«Πριν από τρία χρόνια η Λόρι έγραψε στην Disney ζητώντας μια ηρωίδα με γυαλιά. Δεν μπορούσα να πω ότι η επιθυμία της ήδη γινόταν πραγματικότητα», έγραψε στο Twitter.

Τα χρόνια που μεσολάβησαν η Λόρι έγραψε ένα βιβλίο για μια πριγκίπισσα που φορά γυαλιά και πλέον νιώθει ότι αυτά είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ταυτότητάς της. «Δεν θα ήθελα να μην φοράω γυαλιά. Νιώθω σαν να είναι ένα κομμάτι μου», δηλώνει.

3 years ago, Lowri wrote Disney asking for a heroine w/ glasses. I couldn’t say that her wish was already coming true! BUT watch the clip for the answer to a big question: Why doesn’t Julieta “fix” Mirabel or Agustín’s eyesight. It’s who they are & she wouldn’t want to change it. https://t.co/WloQDjGFds