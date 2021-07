Ένα περίεργο για την ηλικία του δώρο έκανε στον εαυτό του ένας 10χρονος, ο οποίος κέρδισε σε διαγωνισμό ζωγραφικής το έπαθλο των 1.000 ευρώ.

Το δώρο δεν είχε να κάνει με λιχουδιές, ούτε με παιχνίδια, αλλά με την αγορά έξι μοσχαριών.

Ο λόγος για τον William Woods, έναν 10χρονο αγόρι από την Ιρλανδία, που δηλώνει υπερήφανος για τον εαυτό του με αυτή την αγορά.

«Είναι τα αγαπημένα μου ζώα» δήλωσε ο 10χρονος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό RTE. «Ήδη έχω μάθει πολλά πράγματα. Με έχουν διδάξει τι χρειάζεται για να δουλέψω πραγματικά, επειδή δεν γίνεται να κάθομαι όλη μέρα στον καναπέ, χωρίς να κάνω τίποτα».

