Χάος στο Μεξικό: Κύμα βίας πυροδοτεί ο θάνατος του Ελ Μέντσο - Έκκληση για ψυχραιμία

Τον πανίσχυρο βαρόνο ναρκωτικών, Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστό με το προσωνύμιο «Ελ Μέντσο», σκότωσε χθες ο στρατός στο Μεξικό.

Πρόκειται για τον αρχηγό του καρτέλ Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν (CJNG, «Νέα Γενιά του Χαλίσκο»), ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα πολλών τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα ήταν ένας από τους πλέον καταζητούμενους αρχηγούς καρτέλ, τόσο στο Μεξικό όσο και στις ΗΠΑ, οι οποίες πρόσφεραν έως και 15 εκατομμύρια δολάρια για τη σύλληψή του.

Ο θάνατός του θεωρείται ένα από τα πιο σκληρά πλήγματα στη διακίνηση ναρκωτικών, μετά τη σύλληψη των ιδρυτών του καρτέλ Σιναλόα, Χοακίν Γκουσμάν «Ελ Τσάπο» και Ισμαέλ «Μάγιο» Σαμπάντα, που κρατούνται σε αμερικανικές φυλακές.

Ο θάνατος του Οσεγκέρα ανακοινώθηκε από τις εφημερίδες El Universal και Reforma, καθώς και από το τηλεοπτικό κανάλι Televisa.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας στο Μεξικό, ο «Ελ Μέντσο» υπέκυψε στα τραύματά του κατά την αερομεταφορά του, έπειτα από μια στρατιωτική επιχείρηση.

Μεξικό: Χάος μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο

Ένοπλοι άνδρες απέκλεισαν με αυτοκίνητα και φορτηγά, τα οποία πυρπόλησαν, πολλούς οδικούς άξονες στην Πολιτεία Χαλίσκο, στο δυτικό Μεξικό, αντιδρώντας σε μια επιχείρηση των ομοσπονδιακών δυνάμεων στην περιοχή.

Οι αποκλεισμοί των δρόμων επεκτάθηκαν και στη γειτονική Πολιτεία Μιτσοακάν, όπου δρα το καρτέλ του Οσεγκέρα.

Το καρτέλ «Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν» σχηματίστηκε το 2009 και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο βίαια καρτέλ στο Μεξικό, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Πρόσφατα η Ουάσινγκτον το χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση», κατηγορώντας το για διακίνηση κοκαΐνης, ηρωίνης, μεθαμφεταμίνης και φεντανύλης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ Λάντοου χαιρέτισε τον θάνατο του Οσεγκέρα σε μια στρατιωτική επιχείρηση, λέγοντας ότι πρόκειται για μια «σημαντική εξέλιξη για το Μεξικό, τις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική και τον κόσμο».

«Παρακολουθώ τις σκηνές βίας από το Μεξικό με μεγάλη θλίψη και ανησυχία», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Μεξικό: Έκκληση για ψυχραιμία

Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ προέτρεψαν όσους Αμερικανούς βρίσκονται σε αρκετές περιοχές στο Μεξικό «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας» λόγω της κλιμάκωσης της βίας, μετά την επιχείρηση του μεξικανικού στρατού κατά την οποία σκοτώθηκε ο αρχηγός ενός από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών.

«Λόγω των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων (των δυνάμεων) ασφαλείας, των οδοφραγμάτων και της εγκληματικής δραστηριότητας, οι αμερικανοί πολίτες στις αναφερθείσες περιοχές θα πρέπει να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας», υπογραμμίζει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό.

Η προειδοποίηση αφορά αρκετές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών τουριστικών προρισμών, όπως το Κανκούν, η Γουαδαλαχάρα, η Οαχάκα και η Μπάχα Καλιφόρνια.

Παράλληλα, οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες United Airlines, Southwest Airlines και Alaska Airlines, καθώς οι καναδικές Air Canada και WestJet/Sunwing Airlines ανακοίνωσαν την ακύρωση πτήσεων προς Πουέρτο Βαγιάρτα, Γουαδαλαχάρα και Μανσανίγιο.

Ορισμένα αεροσκάφη που είχαν αναχωρήσει με προορισμό το Μεξικό, αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, όπως ανέφεραν αρκετές αεροπορικές εταιρείες.

Ο θάνατος του Οσεγκέρα, τον οποίο οι ΗΠΑ είχαν επικηρύξει με 15 εκατομμύρια δολάρια, έχει πυροδοτήσει πράξεις αντεκδίκησης από μέλη του καρτέλ σε πολλές μεξικανικές πολιτείες.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος στο Μεξικό, Κλαούντια Σέινμπαουμ, απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία μετά την στρατιωτική επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκε ο βαρόνος των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα.

«Πρέπει να παραμείνουμε ενημερωμένοι και ψύχραιμοι», υπογραμμίζει η πρόεδρος του Μεξικού σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.