Εμφάνιση-έκπληξη: Η Μάιλι Σάιρους τραγούδησε μαζί με την Sia και την Πάρις Χίλτον

Μια μεγάλη έκπληξη επεφύλασσε στους θαυμαστές που επέλεξαν να περάσουν την Πρωτοχρονιά τους στο ετήσιο πάρτι της, η Μάιλι Σάιρους.

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει μια διασκευή του τραγουδιού της Πάρις Χίλτον «Stars Are Blind».

Αφού τραγούδησε τους πρώτους στίχους σόλο, στη σκηνή εμφανίστηκε η Sia, που άρχισε να τραγουδά μαζί της.

Λίγο μετά και ενώ τραγουδούσε, η Sia αναφώνησε: «Είστε έτοιμοι γι΄αυτό;».

Βίντεο: Η εμφάνιση της Μάιλι Σάιρους με την Sia και την Πάρις Χίλτον

Τότε, εμφανίστηκε η Πάρις Χίλτον. «Αυτό είναι καυτό! Συνέχισε να κουνιέσαι! Καλή χρονιά»!» φώναξε.

absolutely SLIVING for @mileycyrus, @sia, and @parishilton together on stage. 🤩 #MileysNewYearsEveParty pic.twitter.com/DsMDuwnki8