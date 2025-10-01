ΤECH & SCIENCE
Grokipedia: Ο Έλον Μασκ λανσάρει τον «ανταγωνιστή» της Wikipedia

«Θα είναι πολύ καλύτερο από τη Wikipedia!», έγραψε σε ανάρτησή του ο Μασκ

Ο Έλον Μασκ λανσάρει τον «ανταγωνιστή» της Wikipedia / Φωτ.: EPA
Ο Έλον Μασκ, ο άνθρωπος που υπόσχεται να πάει την ανθρωπότητα στον Άρη, να εμφυτεύσει μικροτσίπ στον εγκέφαλο και να λύσει την ενεργειακή κρίση με έναν ηλιακό συλλέκτη «λίγο μεγαλύτερο από ένα πάρκινγκ», αποφάσισε τώρα να τα βάλει και με τη Wikipedia.

Ο μεγιστάνας της Tesla, του X (πρώην Twitter) και της SpaceX, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία του xAI αναπτύσσει τη Grokipedia – μια νέα «υπερ-εγκυκλοπαίδεια» που θα είναι, όπως είπε, «πολύ καλύτερη από τη Wikipedia». Και φυσικά, θα είναι ανοιχτή σε όλους χωρίς περιορισμούς – γιατί μόνο ο Μασκ μπορεί να μας δώσει δωρεάν αυτό που ήδη έχουμε δωρεάν.

Ο Μασκ, που εδώ και χρόνια κατηγορεί τη Wikipedia για πολιτική μεροληψία, έσπευσε μέσω ανάρτησης στο Χ (ή ΧΧΧ, όπως ίσως ονειρεύεται να το μετονομάσει κάποια στιγμή) να καλέσει προγραμματιστές να «συμμετάσχουν στη δημιουργία του Grokipedia».

Η νέα πλατφόρμα φέρει το όνομα του Grok, του chatbot της xAI που είχε παρουσιαστεί ως «ο αναζητητής της αλήθειας». Μόνο που η αλήθεια του αποδείχθηκε λίγο… ελαστική, αφού το bot είχε παράξει αντισημιτικά σχόλια, τα οποία η εταιρεία απέδωσε σε «τεχνικό σφάλμα». Τώρα, με την Grokipedia, ο Μασκ υπόσχεται να διορθώσει τα λάθη της ιστορίας – ξεκινώντας, προφανώς, από την ιστορία της ίδιας της Wikipedia.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγο μετά τη δημόσια κριτική του στενού συμμάχου του Μασκ, Ντέιβιντ Ζακς, που πλέον έχει διοριστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ ως επίτροπος Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο Ζακς κατηγόρησε τη Wikipedia ότι τροφοδοτεί «μεροληπτικά» τα συστήματα AI, ανοίγοντας τον δρόμο για τον Μασκ να λανσάρει το δικό του «καθαρό» αποθετήριο γνώσης.

Μετά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα πυραυλικά ταξίδια, τα εμφυτεύματα εγκεφάλου, τα memes και τα flame wars στο Twitter, η Grokipedia έρχεται να προστεθεί στη λίστα των «κοσμοσωτήριων» σχεδίων του Μασκ. Αν πετύχει, ίσως πράγματι δούμε μια νέα εποχή στη συλλογή γνώσης. Αν αποτύχει, θα έχουμε τουλάχιστον ένα ακόμη κεφάλαιο στο best seller «Τα 100 παράτολμα σχέδια του Έλον Μασκ».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, DPA

 
 
 
