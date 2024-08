Ο Έλον Μασκ αναπαράγει fake news Βρετανών ακροδεξιών περί απέλασής τους στα Φώκλαντ

Ο Έλον Μασκ κοινοποίησε ένα ψεύτικο άρθρο της Telegraph, σύμφωνα με το οποίο ο Κιρ Στάρμερ εξέταζε το ενδεχόμενο να στείλει ακροδεξιούς ταραξίες σε «στρατόπεδα επείγουσας κράτησης» στα Φώκλαντ.

Ο Έλον Μασκ διέγραψε την ανάρτησή του μετά από περίπου 30 λεπτά, αλλά ένα screenshot που κατέγραψε το Politics.co.uk δείχνει ότι είχε συγκεντρώσει σχεδόν δύο εκατομμύρια προβολές πριν διαγραφεί. Σε αυτό, ο Μασκ κοινοποίησε την εικόνα που δημοσίευσε η συν-επικεφαλής της ακροδεξιάς ομάδας Britain First, Ασλία Σιμόν, την οποία συνόδευσε με τη λεζάντα: «θα απελαθούμε όλοι στα Φώκλαντ».

Το ψεύτικο άρθρο, το οποίο υποτίθεται ότι γράφτηκε από έμπειρο δημοσιογράφο της Telegraph και διαμορφώθηκε στο ύφος της εφημερίδας, ανέφερε ότι τα στρατόπεδα στα Φώκλαντ «θα χρησιμοποιηθούν για την κράτηση κρατουμένων από τις συνεχιζόμενες ταραχές, καθώς το βρετανικό σωφρονιστικό σύστημα είναι ήδη γεμάτο».

Η Telegraph δήλωσε ότι δεν δημοσίευσε ποτέ το εν λόγω άρθρο. Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του ομίλου μέσων ενημέρωσης Telegraph ανέφερε πως «πρόκειται για έναν κατασκευασμένο τίτλο για ένα άρθρο που δεν υπάρχει. Ειδοποιήσαμε τις σχετικές πλατφόρμες και ζητήσαμε να αφαιρεθεί η ανάρτηση».

Σε ανάρτησή της στο Χ, η εφημερίδα ανέφερε ότι «έλαβε γνώση μιας εικόνας που κυκλοφορεί στο Χ, η οποία υποτίθεται ότι είναι άρθρο της Telegraph σχετικά με "στρατόπεδα επείγουσας κράτησης". Κανένα τέτοιο άρθρο δεν έχει δημοσιευτεί ποτέ από την Telegraph».

The Telegraph is aware of an image circulating on X which purports to be a Telegraph article about 'emergency detainment camps'.



No such article has ever been published by the Telegraph.