Έλον Μασκ: «Η νομική ομάδα του Twitter με κατηγορεί ότι παραβίασα τους κανόνες εμπιστευτικότητας»

Η νομική ομάδα του Twitter κατηγόρησε τον Έλον Μασκ για παραβίαση στις ρήτρες εχεμύθειας/εμπιστευτικότητας (NDA), όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Tesla.

Σε ανάρτηση που έκανε το Σάββατο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, αποκάλυψε πως η νομική ομάδα τον κατηγορεί πως το μέγεθος δείγματος για τους ελέγχους της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων σε αυτοματοποιημένους χρήστες ήταν 100, αναφέρει το Reuters.

Twitter legal just called to complain that I violated their NDA by revealing the bot check sample size is 100!



This actually happened.