Έλον Μασκ: Δικαστήριο έκρινε πως παραπλάνησε τους επενδυτές του Twitter

Ο Έλον Μασκ προέβη σε παραπλανητικές δημόσιες δηλώσεις κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης περιόδου της εξαγοράς του Twitter το 2022.

Μετά από δύο ημέρες διαβουλεύσεων, ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σαν Φρανσίσκο εξέδωσε ομόφωνη απόφαση εις βάρος του μεγιστάνα της τεχνολογίας, ο οποίος είχε μηνυθεί από ομάδα επενδυτών του Twitter που υποστήριξαν ότι βασίστηκαν στις δηλώσεις του.

Καταθέτοντας νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Μασκ υποστήριξε ότι δεν παραπλάνησε τους επενδυτές και ότι το κοινό απλώς παρερμήνευσε τα σχόλια και τα tweets του.

Ωστόσο, οι ένορκοι έκριναν ότι ορισμένοι από τους δημόσιους ισχυρισμούς του σχετικά με προβλήματα στα στοιχεία χρηστών του Twitter, καθώς και ότι ενδεχομένως αποχωρούσε από τη συμφωνία εξαγοράς ύψους 44 δισ. δολαρίων, ήταν σκόπιμα παραπλανητικοί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ βρίσκεται σε νομικές περιπέτειες εξαιτίας των tweets του. Ωστόσο, είχε καταφέρει να κερδίσει υπόθεση το 2023 που είχαν καταθέσει μέτοχοι της Tesla, κατηγορώντας τον ότι τους παραπλάνησε με αναρτήσεις του.

Στην ετυμηγορία της Παρασκευής, οι ένορκοι στο Σαν Φρανσίσκο έκριναν ότι ο Μασκ με τις δημόσιες δηλώσεις του μείωσε τεχνητά την τιμή της μετοχής του Twitter κατά περίπου 8 έως 3 δολάρια ανά μετοχή, την περίοδο από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2022.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε επενδυτής ενδέχεται να λάβει αποζημίωση χιλιάδων δολαρίων για τις απώλειές του.

Ο Μόντε Μαν, δικηγόρος με ειδίκευση σε εμπορικές διαφορές, δήλωσε ότι η απόφαση «στέλνει ένα σαφές μήνυμα». «Αν επηρεάζεις την αγορά με τα λόγια σου, αναλαμβάνεις και τις συνέπειες».

Ο Μασκ άρχισε από τον Μάιο του 2022 να κάνει αναρτήσεις για προβλήματα με ψεύτικους λογαριασμούς («bots») στο Twitter και δήλωσε ότι η συμφωνία ήταν «σε αναμονή», πριν ανακοινώσει ότι επιθυμεί να αποχωρήσει πλήρως.

Το Twitter προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για να τον υποχρεώσει να τηρήσει τη συμφωνία και στις αρχές Οκτωβρίου ο Μασκ ολοκλήρωσε τελικά την εξαγορά στην αρχικά συμφωνημένη τιμή. Την επόμενη χρονιά μετονόμασε την πλατφόρμα σε X.

Οι μήνες εκείνοι αποδείχθηκαν οικονομικά επιζήμιοι για επενδυτές όπως ο Μπέλγκρεϊβ, ο οποίος αγόρασε και πούλησε μετοχές εκείνη την περίοδο.

Όπως κατέθεσε, πούλησε χιλιάδες μετοχές τον Ιούλιο του 2022, πιστεύοντας ότι ο Μασκ δεν θα προχωρούσε στην εξαγορά, λόγω των δηλώσεών του.

Η τιμή πώλησης ήταν χαμηλότερη από την τιμή αγοράς λίγους μήνες πριν και σημαντικά χαμηλότερη από τα 54,20 δολάρια ανά μετοχή που πλήρωσε τελικά ο Μασκ.

«Με εξαπάτησαν», είπε χαρακτηριστικά. «Με κορόιδεψαν».

Κατά την κατάθεσή του, ο Μασκ εμφανίστηκε πιο επιθετικός απέναντι στους δικηγόρους των επενδυτών, αρνούμενος να απαντήσει με ένα απλό «ναι» ή «όχι» και κατηγορώντας τους ότι προσπαθούν να παραπλανήσουν το δικαστήριο.

«Αν αυτή ήταν δίκη για το αν έχω κάνει ανόητα tweets, θα έλεγα ότι είμαι ένοχος», παραδέχτηκε σε ένα σημείο.

Με πληροφορίες από BBC

