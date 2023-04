Ελέφαντας παίζει ποδόσφαιρο και χτυπάει την καμπάνα σε ναό στην Ινδία

Ένας ελέφαντας σε ναό της Ινδίας ξεχωρίζει για τις ποδοσφαιρικές του δεξιότητες.

Οι πιστοί, που επισκέπτονται τον ναό Kateel Shri Durgaparameshwari στο Μανγκαλαρού της Ινδίας, δεν χορταίνουν να παρακολουθούν τον 33χρονο ελέφαντα του ναού να παίζει ποδόσφαιρο.

Είτε με την προβοσκίδα του, είτε με τα πόδια του ο ελέφαντας παίζει ποδόσφαιρο ιδιαίτερα αποτελεσματικά.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ο ελέφαντας πέραν από ποδόσφαιρο έχει και άλλες δεξιότητες όπως το να χτυπάει την καμπάνα του ναού.

WATCH: 🐘 Devotees visiting the Kateel Shri Durgaparameshwari Temple in Mangaluru, India, enjoy watching the 33-year-old elephant in the temple play soccer pic.twitter.com/iBRIn7sXgf