Ελάχιστες οι αναφορές των ρωσικών ΜΜΕ στο (άλλοτε επιβλητικό) Moskva - «Βυθίζεται», επιμένει η Ουκρανία

Αντικρουόμενες είναι οι πληροφορίες που έρχονται από Ουκρανία και Ρωσία όσον αφορά στο πυραυλοφόρο καταδρομικό του στόλου της Μαύρης Θάλασσας του ρωσικού πολεμικού ναυτικού, Moskva, που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από εκρήξεις και φωτιές.

Ο στρατός της Ουκρανίας υποστηρίζει πως το πλοίο «βυθίζεται» ύστερα από την επίθεση που δέχθηκε από πυραύλους Neptune. Σύμφωνα με την ίδια πλευρά, τα σωστικά συνεργεία που έφτασαν στο σημείο παρεμποδίστηκαν από τις εκρήξεις εν πλω και στη συνέχεια το καταδρομικό «άρχισε να βυθίζεται».

Η ρωσική πλευρά, από την άλλη, επιμένει πως η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο και αποφεύγει να αναφέρει ως αιτία κάποια ουκρανική επίθεση.

«Η φωτιά στο πλοίο Moskva είναι υπό έλεγχο. Δεν υπάρχουν ορατές φωτιές. Τα πυρομαχικά δεν εκρήγνυνται πλέον» σημείωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας, σε σχετική ανακοίνωση.

«Εξακολουθεί να επιπλέει. Το κύριο μέρος του οπλοστασίου δεν έχει πληγεί. Το πλήρωμα εκκενώθηκε από παραπλέον πλοίο. Έχουν ληφθεί μέτρα για τη ρυμούλκηση του καταδρομικού στο λιμάνι» συμπλήρωσε και υποστηρίζοντας πως «τα αίτια της πυρκαγιάς είναι υπό διερεύνηση».

Πώς (δεν) καλύπτεται το περιστατικό από τα ρωσικά ΜΜΕ

Το επιβλητικό Moskva των 12.500 τόνων είχε κινηματογραφηθεί από συνεργείο του BBC πριν από τρία χρόνια, ανοιχτά της Κριμαίας.

We filmed the missile cruiser Moskva in 2019. The flagship of Russia’s Black Sea Fleet has been “seriously damaged” by a fire that caused its ammunition to explode. pic.twitter.com/TgmI3QIrPe