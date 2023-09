Έχασε την πτήση του και τα έκανε γυαλιά καρφιά στο αεροδρόμιο της Πάλμα ντε Μαγιόρκα

Στη σύλληψη ενός επιβάτη ο οποίος σε κατάσταση αμοκ δημιούργησε σοβαρό επεισόδιο σε αεροδρόμιο τη Ισπανίας προχώρησαν οι τοπικές αρχές.

Ο επιβάτης της πτήσης της Ryanair επιτέθηκε στο προσωπικό και έσπασε έπιπλα και εξοπλισμό στο αεροδρόμιο της Πάλμα ντε Μαγιόρκα. Η έκρηξή του σημειώθηκε όταν έχασε την πτήση του.

Όπως αναφέρει το Ultima Hora, κάποια στιγμή ο εξαγριωμένος άνδρας σήκωσε έναν υπολογιστή και τον πέταξε σε έναν από τους τοίχους και το ίδιο έκανε με μια καρέκλα, έναν εκτυπωτή και έναν κάδο απορριμμάτων. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί επειδή έχασε την πτήση του για την Γκραν Κανάρια.

Στη συνέχεια κλείστηκε στις τουαλέτες και απειλούσε να αυτοκτονήσει. Έσπασε τον καθρέφτη και τραυματίστηκε με το γυαλί. Μετά από ώρα οι αρχές κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και συνελήφθη.

