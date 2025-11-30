ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Έφυγε από τη ζωή με υποβοηθούμενο θάνατο ο άνθρωπος που νομιμοποίησε την πρακτική στην Ελβετία

Ο Λούντβιχ Μινέλι, ιδρυτής της ελβετικής οργάνωσης Dignitas, πέθανε λίγες ημέρες πριν από τα 93α γενέθλιά του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Έφυγε από τη ζωή με υποβοηθούμενο θάνατο ο άνθρωπος που νομιμοποίησε την πρακτική στην Ελβετία Facebook Twitter
Ο Λούντβιχ Μινέλι, ιδρυτής της ελβετικής οργάνωσης Dignitas / Φωτ: Getty Images
0

Ο Λούντβιχ Μινέλι, ιδρυτής της ελβετικής οργάνωσης Dignitas, επέλεξε να δώσει τέλος στη ζωή του μέσω υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, τη διαδικασία που στήριζε επί δεκαετίες.

Πέθανε το Σάββατο, λίγες ημέρες πριν από τα 93α γενέθλιά του, ανακοίνωσε η οργάνωση.

Η Dignitas ανέφερε ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί «στο πνεύμα του ιδρυτή της, ως μια διεθνής οργάνωση που υπερασπίζεται την αυτοδιάθεση και το δικαίωμα επιλογής στο τέλος της ζωής».

Ο Μινέλι, δικηγόρος στο επάγγελμα, είχε πρωταγωνιστήσει σε σειρά δικαστικών υποθέσεων που καθόρισαν το πλαίσιο της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας στην Ελβετία. Μεταξύ αυτών ήταν και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 2011, η οποία αναγνώρισε ότι ένα ψυχικά ικανό άτομο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει τον τρόπο και τον χρόνο του θανάτου του.

Στην Ελβετία, η ευθανασία παραμένει παράνομη, καθώς απαιτεί τη χορήγηση θανατηφόρας ουσίας από τρίτο πρόσωπο. Επιτρέπεται όμως η υποβοηθούμενη αυτοκτονία, υπό την προϋπόθεση ότι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος πραγματοποιεί το τελικό βήμα και έχει εκφράσει ρητά την επιθυμία του να πεθάνει.

Η Dignitas, που δηλώνει ότι αριθμεί περισσότερα από 10.000 μέλη, προσφέρει υπηρεσίες και σε άτομα από άλλες χώρες, σε αντίθεση με ορισμένες άλλες ελβετικές οργανώσεις.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΑΡΟΝΤΙΤΣΚΙ ΣΚΑΚΙ

Διεθνή / Σκάκι: Πώς οι ατεκμηρίωτες κατηγορίες σε βάρος του Ντάνιελ Ναροντίτσκι οδήγησαν στον θάνατό του

Ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες μπλιτζ στον κόσμο - Ο θάνατός του, μετά τις κατηγορίες για απάτη από τον παιδικό του ήρωα, έφερε στην επιφάνεια βαθιά προβλήματα στο χώρο του σκακιού
LIFO NEWSROOM
Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Διεθνή / Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Το συγκρότημα των οκτώ ουρανοξυστών, που φιλοξενούσε πάνω από 4.600 άτομα, ήταν υπό ανακαίνιση και καλυπτόταν από ικριώματα από μπαμπού, τα οποία φαίνεται ότι ευνόησαν στην εξάπλωση της φωτιάς
LIFO NEWSROOM
Οι συναντήσεις Πάπα–Βαρθολομαίου και το μήνυμά της για τον χριστιανικό κόσμο

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη / Οι συναντήσεις Πάπα–Βαρθολομαίου και το μήνυμά τους για τον χριστιανικό κόσμο

Από τη Νίκαια έως το Φανάρι, η παρουσία του Πάπα Λέοντα και η κοινή προσευχή με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο αναζωογονούν τον διαθρησκειακό διάλογο και στέλνουν ισχυρό μήνυμα ενότητας σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας για τον χριστιανικό κόσμο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
 
 