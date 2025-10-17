ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Έφτασε στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι - Σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Τραμπ

Η συνάντησή τους έρχεται την επομένη της δήλωσης του Αμερικανού προέδρου, ότι σημειώθηκε «μεγάλη πρόοδος» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Πούτιν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Έφτασε στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι - Σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Τραμπ Facebook Twitter
Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι για τη συνάντηση με τον Τραμπ / Φωτ. αρχείου: EPA
0

Έφτασε στον Λευκό Οίκο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνάντησή τους έρχεται την επομένη της δήλωσης του Αμερικανού προέδρου, ότι σημειώθηκε «μεγάλη πρόοδος» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν σε κατ' ιδίαν συνομιλίες στην Ουγγαρία.

Λίγες ώρες πριν από την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, για ακόμη ένα τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως η Μόσχα εμφανίστηκε πρόθυμη να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου «μόλις άκουσε για τους πυραύλους Tomahawk» που επιδιώκει να αποκτήσει το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι δεν αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, ούτε στη συμφωνία τους να συναντηθούν ξανά στο προσεχές μέλλον.

«Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εναλλακτική παρά μόνο η ειρήνη και η αξιόπιστα εγγυημένη ασφάλεια. Και είναι ζωτικής σημασίας να προστατευθούν οι άνθρωποι από τις ρωσικές επιθέσεις το συντομότερο δυνατό», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χιλιάδες Βρετανοί μηνύουν την Johnson & Johnson: Το ταλκ με αμίαντο και υποθέσεις καρκίνου

Διεθνή / Χιλιάδες Βρετανοί μηνύουν την Johnson & Johnson: Το ταλκ με αμίαντο και οι υποθέσεις καρκίνου

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο διεκδικούν τη Johnson & Johnson, υποστηρίζοντας ότι τα μωρομάντηλα με ταλκ περιείχαν αμίαντο, προκαλώντας καρκίνο και μεσοθηλίωμα
LIFO NEWSROOM
Ο Sam Fender συνεργάζεται με τον Έλτον Τζον στο νέο τραγούδι «Talk to You»

Διεθνή / Ο Sam Fender συνεργάζεται με τον Έλτον Τζον στο νέο τραγούδι «Talk to You»

Δεν μπορούσα να αντισταθώ – ήταν τόσο διασκεδαστικό να το παίξω. Αγαπώ πραγματικά τον Sam· είναι φίλος μου εδώ και πολλά χρόνια, και είναι απίστευτο να τον βλέπω να εξελίσσεται σε έναν καλλιτέχνη παγκόσμιας κλάσης» δήλωσε ο Έλτον Τζον
LIFO NEWSROOM
Εκλογές Νέας Υόρκης: Σφοδρή σύγκρουση Μαμντάνι - Κουόμο στο πρώτο debate

Διεθνή / Εκλογές Νέας Υόρκης: Σφοδρή σύγκρουση Μαμντάνι - Κουόμο στο πρώτο debate

Σφοδρή αντιπαράθεση στην πρώτη τηλεμαχία για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης - Ο Ζοχράν Μαντάνι επιτίθεται στον Άντριου Κουόμο για διαφθορά και έλλειψη ενσυναίσθησης, ενώ η σύγκρουση για το Ισραήλ-Χαμάς προκαλεί έντονες αντιδράσεις
LIFO NEWSROOM
 
 