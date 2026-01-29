Έφοδος στα κεντρικά της Deutsche Bank: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα της τράπεζας στο Βερολίνο πραγματοποίησαν δυνάμεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ), με την υποψία ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά έφτασαν χθες στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδος), με εντολή της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία διεξάγει έρευνα «σε βάρος αγνώστων προς το παρόν στελεχών της Deutsche Bank με την υποψία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος».

Η τράπεζα φέρεται να διατηρούσε κατά το παρελθόν επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρίες οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα χρησιμοποιήθηκαν «για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Deutsche Bank: Τι απαντά η τράπεζα

Από την πλευρά της τράπεζας, η έρευνα επιβεβαιώθηκε προς το Spiegel, ενώ τονίστηκε ότι η DB «συνεργάζεται πλήρως» με τις αρχές. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το περιοδικό, η υπόθεση θεωρείται «εξαιρετικά ευαίσθητη».

Η Deutsche Bank έχει και κατά το παρελθόν βρεθεί στο επίκεντρο υποθέσεων μη επαρκούς ελέγχου του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και καθυστερημένης υποβολής αναφορών ύποπτης δραστηριότητας.

Τον Απρίλιο του 2022, ερευνητές από την Εισαγγελία, την ΒΚΑ και την Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη και τελικά η BaFin διόρισε προσωρινά ειδικό εκπρόσωπο στην τράπεζα προκειμένου να παρακολουθεί την πρόοδο στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Deutsche Bank έχει ανακοινώσει ότι σήμερα το πρωί θα παρουσιάσει τα στοιχεία της για το τέταρτο τρίμηνο και ολόκληρο το έτος 2025. Η μετοχή της καταγράφει ήδη πτώση ύψους 3%.