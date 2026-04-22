ΕΕ: Θετικές αποφάσεις αναμένει η Κάγια Κάλας για το δάνειο της Ουκρανίας

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε ότι αναμένει «θετικές αποφάσεις» σχετικά με την εκταμίευση του δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία.

Η αισιοδοξία έρχεται μετά την εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν που έχει ασκήσει βέτο στην χορήγησή του.

Αναγκαία η εκταμίευση του δανείου για την Ουκρανία

«Η Ουκρανία έχει πραγματικά ανάγκη αυτό το δάνειο (...) είναι εξαιρετικά σημαντικό», δήλωσε η Κάγια Κάλας από το Λουξεμβούργο την προηγουμένη της συνόδου των πρεσβευτών των 27 για το θέμα.

Η έγκριση του δανείου αυτού «δεν μπορεί να περιμένει την αλλαγή της κυβέρνησης, είναι αναγκαία το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε από την πλευρά του και ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ κατά την άφιξή του στο Λουξεμβούργο για να συμμετάσχει σε σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι 27 ελπίζουν σε αποδέσμευση του δανείου ήδη αύριο, Τετάρτη, με την ευκαιρία της συνόδου των πρεσβευτών των χωρών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες χάρη στην άρση του ουγγρικού βέτο.

Την Κυριακή, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν επιβεβαίωσε μέσω του Χ ότι δεν θα δεχθεί να άρει το βέτο του παρά υπό τον όρο ότι η χώρα του θα μπορέσει να λάβει και πάλι ρωσικό πετρέλαιο μέσω του αγωγού Druzhba που διασχίζει την Ουκρανία και υπέστη ζημιές τον Ιανουάριο από ρωσικές επιθέσεις.

Η Βουδαπέστη έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ο αγωγός μπορεί να επαναλειτουργήσει, ανοίγοντας τον δρόμο για την άρση του βέτο του Όρμπαν. Το Κίεβο δεν έχει επιβεβαιώσει την επικείμενη επαναλειτουργία του Druzhba.

