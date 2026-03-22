Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί να εντείνει τις επιθετικές επιχειρήσεις

Η Ρωσία επιχειρεί να εντείνει τις επιθετικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένκσι.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε σε ανάρτησή του, ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν να εντείνουν τις επιθέσεις κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, εκμεταλλευόμενες τις ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες.

«Στην περιοχή του Ντονέτσκ, οι θέσεις μας άλλαξαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας», έγραψε και πρόσθεσε: «Στην περιοχή του Χάρκιβ και στις συνοριακές περιοχές της περιοχής του Σούμι παρατηρούμε απόπειρες (των ρωσικών δυνάμεων) να προωθηθούν από τα σύνορα - Οι ρωσικές μονάδες που πραγματοποιούν τις απόπειρες αυτές εξοντώνονται».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

