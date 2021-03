Την Τουρκία αναμένεται να επισκεφθούν την επόμενη εβδομάδα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν θα συναντηθούν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 6 Απριλίου.

Next week Tuesday April 6 @eucopresident and president @vonderleyen will travel to Turkey for a meeting with president @RTErdogan