Σαφή τοποθέτηση υπέρ της Ελλάδας στο μεταναστευτικό αλλά και κατά των μονομερών ενεργειών της Τουρκίας έναντι τόσο της χώρας μας όσο και της Κύπρου έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την Άγκυρα.

Μετά τη συνάντηση που είχαν μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η πρόεδρος της Κομισιόν αναφερόμενη στο μεταναστευτικό είπε ότι η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του 2016 παραμένει ισχυρή. Παράλληλα, κάλεσε την Τουρκία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνουν την πρόληψη παράνομων αναχωρήσεων καθώς και την επανεκκίνηση επιστροφών από τα ελληνικά νησιά στην Τουρκία χωρίς καμία καθυστέρηση.

«Ήρθαμε στην Τουρκία για να δώσουμε μια ώθηση στις σχέσεις μας και απ’ αυτή την άποψη είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον Πρόεδρο Ερντογάν», είπε η πρόεδρος της Επιτροπής, δίνοντας το κλίμα της συνάντησης, κατά την οποία συζητήθηκαν σε βάθος τέσσερις τομείς θεμάτων, «στα οποία η ΕΕ και η Τουρκία θα έχουν αμοιβαίο όφελος αν συνεργαστούν».

We are aiming for an honest partnership.



A partnership between the EU & Turkey that enables us to strengthen what brings us together and address what divides us.



It is still the beginning of the road. The weeks and months ahead will show how far we can go on this road together. pic.twitter.com/Xe6ZHqP1IP