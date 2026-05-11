ΕΕ: Ετοιμάζεται να προσφέρει παραχώρηση στη Βρετανία στο πλαίσιο νέας γεωργικής συμφωνίας μετά το Brexit

Οι Βρυξέλλες ετοιμάζονται να προσφέρουν στον Κιρ Στάρμερ μια σημαντική παραχώρηση στις διαπραγματεύσεις για τη γεωργική συμφωνία, προσφέροντας στον υπό πίεση πρωθυπουργό μια σημαντική νίκη στις προσπάθειές του να προσεγγίσει την ΕΕ.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν παραδεχτεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να διατηρήσει την απαγόρευση εξαγωγής ζώντων ζώων στο πλαίσιο οποιασδήποτε κοινής συμφωνίας για τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα, σύμφωνα με πηγές και από τις δύο πλευρές των διαπραγματεύσεων, παρόλο που η ΕΕ δεν έχει επιβάλει τέτοια απαγόρευση.

Η εξαίρεση αυτή θα αποτελέσει σημαντική ώθηση για τις προσπάθειες του Στάρμερ να διαπραγματευτεί στενότερους δεσμούς με την ΕΕ σε μια σειρά τομέων, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας εκπομπών και της κινητικότητας των νέων.

Συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Βρετανίας

Ο πρωθυπουργός ανέφερε τη Δευτέρα τη μελλοντική συμφωνία του με την ΕΕ ως ένα από τα τρία παραδείγματα της προόδου της κυβέρνησής του, καθώς αγωνίζεται για την πολιτική του καριέρα ενόψει των αυξανόμενων εκκλήσεων από τους δικούς του βουλευτές να παραιτηθεί.

Ένας Βρετανός αξιωματούχος δήλωσε σχετικά με τη συμφωνία για τη γεωργία: «Είμαστε αισιόδοξοι για αυτό και δεν πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει πρόβλημα, αλλά φυσικά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται».

Ούτε το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ηγούνται των διαπραγματεύσεων, θέλησαν να σχολιάσουν ενώ οι συνομιλίες ήταν ακόμη σε εξέλιξη. Ωστόσο, μια πηγή στις Βρυξέλλες επισήμανε ότι, σύμφωνα με μια συμφωνία-πλαίσιο που υπογράφηκε από τα δύο μέρη τον περασμένο Μάιο, το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να εξαιρείται από τους κανονισμούς της ΕΕ εάν οι κανόνες του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αυστηρότεροι από αυτούς της ΕΕ. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι, επειδή η απαγόρευση θα ισχύει μόνο για τους αγρότες του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν θα επηρεάσει αρνητικά τους αγρότες στην ΕΕ.

Ο Στάρμερ ελπίζει να υπογράψει μια εμπορική συμφωνία για τον αγροτικό τομέα, η οποία θα αποτελεί ένα από τα τρία βασικά στοιχεία μιας νέας συμφωνίας με την ΕΕ που θα ανακοινωθεί σε μια σύνοδο κορυφής αυτό το καλοκαίρι. Έβαλε μεγάλες πολιτικές ελπίδες στη συμφωνία αυτή, καθώς προσπαθούσε να πείσει τους βουλευτές του Εργατικού Κόμματος να τον υποστηρίξουν μετά τις τοπικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του τη Δευτέρα, που χαρακτηρίστηκε ως «καθοριστική» στιγμή για την πρωθυπουργία του, ο Στάρμερ δήλωσε: «Η προηγούμενη κυβέρνηση χαρακτηρίστηκε από τη ρήξη των σχέσεών μας με την Ευρώπη. Η παρούσα κυβέρνηση των Εργατικών θα χαρακτηριστεί από την αποκατάσταση των σχέσεών μας με την Ευρώπη».

Μέχρι στιγμής, οι διαπραγματεύσεις καθυστερούν κυρίως λόγω της αντιπαράθεσης σχετικά με το αν οι Ευρωπαίοι φοιτητές θα πρέπει να καταβάλλουν τα ίδια δίδακτρα πανεπιστημίου στο πλαίσιο ενός προγράμματος κινητικότητας των νέων.

Η συμφωνία για τη γεωργία αναμένεται να επιτευχθεί ευκολότερα, αν και οι διαπραγματευτές αναφέρουν ότι υπάρχουν σημαντικοί τομείς στους οποίους το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιθυμήσει να εξαιρεθεί από τους κανόνες της ΕΕ.

Οι νόμοι για τα ζώα

Ένας τέτοιος τομέας αφορά την εξαγωγή ζώντων ζώων, συμπεριλαμβανομένων αγελάδων, προβάτων και χοίρων, για εκμετάλλευση ή σφαγή. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ζώντων ζώων εκτροφής στον κόσμο, αλλά οι ακτιβιστές για την ευημερία των ζώων υποστηρίζουν ότι η πρακτική αυτή προκαλεί υπερπληθυσμό, εξάντληση, αφυδάτωση και άγχος.

Η κυβέρνηση του Ρίσι Σούνακ επέβαλε απαγόρευση σε τέτοιες εξαγωγές το 2024, σε μια κίνηση που, όπως ανέφερε, «αξιοποιεί τις ελευθερίες μετά το Brexit και ενισχύει τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου ως παγκόσμιου ηγέτη στα πρότυπα ευζωίας των ζώων».

Δικηγόροι και ειδικοί σε θέματα προστασίας των ζώων δήλωσαν ότι, χωρίς μια συγκεκριμένη εξαίρεση, το Ηνωμένο Βασίλειο θα έπρεπε να καταργήσει εντελώς την απαγόρευση.

Η Κάθριν Μπάρναρντ, καθηγήτρια ευρωπαϊκού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, δήλωσε: «Θα πρέπει να υπάρχει ρητή εξαίρεση στη συμφωνία SPS [υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων]. Οι άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδιαφέρονται πολύ για αυτό το θέμα, οπότε, ενώ ήταν μέλος της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο προσπάθησε στο παρελθόν να σταματήσει τις εξαγωγές, αλλά απέτυχε».

Ο Ντέιβιντ Μπόουλς, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων της RSPCA, δήλωσε: «Είναι ζωτικής σημασίας – προς το συμφέρον αυτών των ζώων – να προστατευθεί αυτή η επιτυχημένη απαγόρευση. Μια εξαίρεση είναι ζωτικής σημασίας και θα συμβάλει στην προστασία θεμάτων όπως η απαγόρευση των εξαγωγών ζώντων ζώων, των εισαγωγών κουταβιών και των κλουβιών για τα εκτρεφόμενα ζώα».

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναγκάστηκε να υποχωρήσει σε άλλους κανόνες για την ευημερία των ζώων κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Η εφημερίδα The Guardian αποκάλυψε τον περασμένο μήνα ότι η ΕΕ πιθανότατα θα εμποδίσει τους υπουργούς να υλοποιήσουν τη δέσμευση του προεκλογικού τους προγράμματος για την απαγόρευση της εισαγωγής φουά γκρα, και ομοίως δεν θα επιτρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο να απαγορεύσει τις εισαγωγές γούνας.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Guardian, η υπουργός Περιβάλλοντος, Έμμα Ρέινολντς, υπερασπίστηκε αυτούς τους συμβιβασμούς. «Το κέρδος είναι μεγάλο», είπε. «Μπορούμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες, αλλά το συνολικό κέρδος εδώ είναι η κατάργηση των φραγμών στα σύνορα».

Με πληροφορίες από Guardian