Εδιμβούργο: Φιλοπαλαιστίνιες ακτιβίστριες έριξαν βαν στον περιμετρικό φράχτη αμυντικής βιομηχανίας

Φιλοπαλαιστίνιες ακτιβίστριες έριξαν βαν στον περιμετρικό φράχτη αμυντικής βιομηχανίας στο Εδιμβούργο.

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε σήμερα τρεις γυναίκες κατά την επεισοδιακή διαμαρτυρία έξω από αμυντική βιομηχανία στην Σκωτία. Στη διάρκεια της συγκέντρωσης έξω από τις εγκαταστάσεις της αμυντικής βιομηχανίας Leonardo κοντά στο Εδιμβούργο, βαν καρφώθηκε στον περιμετρικό φράχτη.

Σε εικόνες που δημοσιοποίησε η ομάδα ακτιβιστριών «Shut Down Leonardo» σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται το βαν που προσέκρουσε στον φράχτη, με μια παλαιστινιακή σημαία στο πίσω μέρος του οχήματος.

LATEST: Images have captured pro-Palestine campaigners being arrested by police after they drove a van into the security fence of a Leonardo factory in Edinburgh this morning



Three women, aged 31, 34 and 42, have been arrested in connection, police have said pic.twitter.com/cOHNe7K6PF — The National (@ScotNational) July 15, 2025

Three women have been arrested (31, 34 and 42) after Pro-Palestinian protestors drove a van into the fence of Leonardo UK in Edinburgh.

Police say: "Officers were called to an ongoing disturbance in the Crewe Road North area of Edinburgh.” Enquiries are ongoing. pic.twitter.com/wARAbK6KdC — Rebecca Brady (@Rebecca_Brady_) July 15, 2025

Οι ακτιβίστριες κατηγορούν την αμυντική βιομηχανία Leonardo ότι προμηθεύσει στο Ισραήλ εξαρτήματα για μαχητικά αεροσκάφη F-35. Η αστυνομία ανέφερε πως τρεις γυναίκες- ηλικίας 31, 34 και 42 ετών- συνελήφθησαν βάσει του νόμου περί τρομοκρατίας.

Εκπρόσωπος της αμυντικής βιομηχανίας ανέφερε ότι «η Leonardo UK υπόκειται στους ελέγχους εξαγωγών της βρετανικής κυβέρνησης και δεν προμηθεύει εξοπλισμό απευθείας στο Ισραήλ». Επισημαίνοντας πως επιθετικές και βίαιες ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια ειρηνική διαμαρτυρία, τόνισε πως είναι απαράδεκτος «ο εκφοβισμός του προσωπικού» που «εργάζεται σκληρά για να υποστηρίξει την ασφάλεια και την άμυνα του Ηνωμένου Βασιλείου».