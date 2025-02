Δυτική όχθη: Παλαιστίνιος ένοπλος σκότωσε δύο Ισραηλινούς στρατιώτες

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δύο στρατιώτες του σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυροβολισμούς στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, καθώς οι δυνάμεις του συνεχίζουν μια μεγάλη επιχείρηση κατά παλαιστινιακών ένοπλων ομάδων στο βόρειο τμήμα της περιοχής.

Άλλοι οκτώ στρατιώτες τραυματίστηκαν σε διαφορετικό περιστατικό, όταν Παλαιστίνιος ένοπλος άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου στο χωριό Ταγιάσιρ, 2 χιλιόμετρα βόρεια της Τουμπάς, αναφέρει η ανακοίνωση του στρατού. Ο δράστης της επίθεσης είναι νεκρός, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Χαμάς και το Ισλαμικό Κίνημα Τζιχάντ στην Παλαιστίνη εξήραν την επίθεση ως απάντηση στην ισραηλινή επιχείρηση στην Τουμπάς, την Τζενίν και την Τουλκάρμ, αλλά καμία από τις δύο οργανώσεις δεν δήλωσε ότι βρίσκεται πίσω από αυτήν.

Εν τω μεταξύ, αξιωματούχος του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η κατάσταση στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν οδεύει προς μια «καταστροφική κατεύθυνση».

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Παλαιστίνιος που πραγματοποίησε την επίθεση με πυροβολισμούς την Τρίτη στην Ταγιάσιρ κατάφερε να πλησιάσει κρυφά σε ένα στρατιωτικό φυλάκιο δίπλα στο σημείο ελέγχου προτού ανοίξει πυρ με τουφέκι M16 εναντίον των στρατιωτών που βρίσκονταν εκεί.

Οι στρατιώτες ανταπέδωσαν τα πυρά και η ανταλλαγή πυροβολισμών διήρκεσε αρκετά λεπτά προτού ο δράστης σκοτωθεί, έγραψαν.

⭕️A terrorist fired at IDF soldiers at a military post in the area of Tayasir, in Judea and Samaria, earlier this morning.



The terrorist was neutralized during exchanges of fire with the soldiers. pic.twitter.com/qZtlrU9JOp — Israel Defense Forces (@IDF) February 4, 2025

Οι IDF κατονόμασαν τους δύο στρατιώτες που σκοτώθηκαν ως τον λοχία Ofer Yung, 39 ετών, και τον λοχία Avraham Friedman, 43 ετών. Πρόσθεσε, επίσης, ότι δύο από τους οκτώ τραυματίες στρατιώτες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον τόπο του συμβάντος αργότερα την Τρίτη, ο Αρχηγός του Επιτελείου των IDF, Αντιστράτηγος Herzi Halevi, υποσχέθηκε ότι θα «ερευνήσει και θα βγάλει συμπεράσματα» από αυτό που χαρακτήρισε «σοβαρή επίθεση».

«Θα αυξήσουμε την αντιτρομοκρατική δραστηριότητα και θα την επεκτείνουμε σε πρόσθετες περιοχές», τόνισε.

Η Χαμάς χαρακτήρισε την επίθεση «ηρωική»

Η Χαμάς εξήρε αυτό που χαρακτήρισε ως «ηρωική επιχείρηση που διεξήγαγε ένας Παλαιστίνιος μαχητής της αντίστασης» στην Ταγιασίρ, λέγοντας ότι έδειξε ότι «τα εγκλήματα της κατοχής και η επιθετικότητά κατά της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης δεν θα μείνουν ατιμώρητα».

Τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς ισχυρίστηκε ότι η ισραηλινή επιχείρηση ήταν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας με στόχο «τον εκτοπισμό των πολιτών και την εθνοκάθαρση».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη την Τρίτη, η Τζουλιέτ Τούμα της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa) προειδοποίησε για την επιδείνωση της κατάστασης στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν.

Εκατοντάδες ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας, υποστηριζόμενες από ελικόπτερα, drone και θωρακισμένα οχήματα, πραγματοποιούν επιδρομές στον καταυλισμό, ο οποίος θεωρείται εδώ και καιρό προπύργιο ένοπλων ομάδων.

«Μεγάλα τμήματα του καταυλισμού καταστράφηκαν ολοσχερώς σε μια σειρά από εκρήξεις από τις ισραηλινές δυνάμεις. Υπολογίζεται ότι 100 σπίτια καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές», δήλωσε η Τζουλιέτ Τούμα.

Οι IDF ανέφεραν την Κυριακή ότι είχαν «διαλύσει» 23 δομές όπου βρίσκονταν εργαστήρια εκρηκτικών, όπλα, παρατηρητήρια και άλλες υποδομές που ανήκαν σε ένοπλες ομάδες.

This is not Gaza, this is Jenin refugee camp in the West Bank. These are the remnants of 23 housing blocks destroyed by Israel this past weekend. More than 50 people have been killed and 15,000 displaced in Jenin alone. Remember this when the Zionist apologetics open the Gaza… pic.twitter.com/5I6AxqrTHT — Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman) February 3, 2025

Η Τούμα δήλωσε επίσης ότι η Unrwa, η οποία δεν είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες στον καταυλισμό από τις αρχές Δεκεμβρίου, δεν είχε λάβει καμία προειδοποίηση για τις εκρήξεις από τις ισραηλινές αρχές.

Την Πέμπτη τέθηκαν σε ισχύ δύο νόμοι που ψηφίστηκαν από το ισραηλινό κοινοβούλιο πέρυσι, οι οποίοι απαγορεύουν τη δραστηριότητα της Unrwa στο ισραηλινό έδαφος και απαγορεύουν τις επαφές μεταξύ ισραηλινών αξιωματούχων και υπαλλήλων της Unrwa.

Όπως αναφέρει το BBC, Ισραηλινοί αξιωματούχοι κατηγορούν την Unrwa ότι συνεργάζεται με τη Χαμάς - έναν ισχυρισμό που η υπηρεσία αρνείται.

Έχει υπάρξει έξαρση της βίας στη Δυτική Όχθη μετά τη φονική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο που ακολούθησε στη Γάζα. Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιδρομές τους, λέγοντας ότι προσπαθούν να σταματήσουν τις φονικές επιθέσεις Παλαιστινίων εναντίον Ισραηλινών στη Δυτική Όχθη και το Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει κατασκευάσει περίπου 160 οικισμούς που στεγάζουν περίπου 700.000 Εβραίους από τότε που κατέλαβε τη Δυτική Όχθη το 1967, στον Πόλεμο των Έξι Ημερών. Οι εποικισμοί αυτοί θεωρούνται παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αν και το Ισραήλ το αμφισβητεί.

The Israeli Supreme Court has ordered the government to allow Palestinians to return to the village of Zanuta, south of Hebron in the occupied West Bank, and protect them from settler attacks, reports Israeli newspaper Haaretz.



🔴 LIVE updates: https://t.co/UK4PVgvXYh pic.twitter.com/nXr8gSVZOM — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 4, 2025

Με πληροφορίες από BBC