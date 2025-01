Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι καθυστερεί και προειδοποιεί για «συνέπειες»

Η εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στη Γάζα και το Ισραήλ επισκιάζεται από κατηγορίες της μίας πλευράς προς την άλλη.

Η Χαμάς ανακοίνωσε, ότι το Ισραήλ «καθυστερεί την εφαρμογή των όρων της εκεχειρίας στη Γάζα» με το να εμποδίζει τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους να επιστρέψουν στο βόρειο τμήμα του θύλακα, προειδοποιώντας για «συνέπειες».

«Θεωρούμε το Ισραήλ υπεύθυνο για οποιαδήποτε διαταραχή στην εφαρμογή της συμφωνίας και τις συνέπειές της στους υπόλοιπους σταθμούς. Νωρίτερα σήμερα, αφού απαγόρευσε στους Παλαιστίνιους να επιστρέψουν στη βόρεια Γάζα, ισχυριζόμενη ότι η Χαμάς παραβίασε τους όρους της εκεχειρίας με το να μην απελευθερώσει γυναίκα πολίτη αιχμάλωτη» λέει η Χαμάς.

“We hold... [Israel] responsible for any disruption."



Hamas says Israel is delaying the implementation of the ceasefire deal after going back on the deal by not allowing Palestinians to return to their homes in the north of Gaza.



