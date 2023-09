Δύο θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου ταυτοποιήθηκαν μέσω νέας μεθόδου DNA

Δύο ακόμη θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου 2021 ταυτοποιήθηκαν μέσω μιας νέας μεθόδου DNA, 22 χρόνια μετά.

Αναλυτικότερα, είκοσι δύο χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ, τα λείψανα δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάρρευση του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου ταυτοποιήθηκαν μέσω ανάλυσης DNA, ανακοίνωσαν οι αρχές ενόψει των τελευταίων εκδηλώσεων μνήμης για την καταστροφή.

Οι ταυτότητες των δύο, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, αποκρύπτονται κατόπιν αιτήματος των οικογενειών τους. Αυτοί οι δύο ανεβάζουν σε 1.649 τον αριθμό των θυμάτων των οποίων τα λείψανα έχουν ταυτοποιηθεί, από τα συνολικά 2.753 άτομα τα οποία έχασαν τη ζωή τους στα χτυπήματα στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης, που συγκλόνισαν την διεθνή κοινότητα. Αυτό ανακοίνωσαν ο δήμαρχος της πόλης και το γραφείο του επικεφαλής ιατροδικαστή (OCME).

«Ελπίζουμε ότι αυτές οι νέες ταυτοποιήσεις μπορούν να προσφέρουν κάποια ανακούφιση στις οικογένειες αυτών των θυμάτων και οι συνεχιζόμενες προσπάθειες του γραφείου του αρχιεπιθεωρητή ιατροδικαστή πιστοποιούν την ακλόνητη δέσμευση της πόλης να επανενώσει όλα τα θύματα του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου με τους αγαπημένους τους», δήλωσε ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά την Παρασκευή.

Αλλά με 1.104 θύματα να μην έχουν ακόμη αναγνωριστεί, η πρόοδος είναι βασανιστικά αργή. Οι δύο προηγούμενες ταυτοποιήσεις έγιναν το 2021.

Οι δύο τελευταίες ταυτοποιήσεις κατέστησαν δυνατές χάρη στη χρήση «της τεχνολογίας αλληλουχίας επόμενης γενιάς, πιο ευαίσθητης και γρήγορης από τις συμβατικές τεχνικές DNA», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Τα λείψανα του άνδρα και της γυναίκας είχαν βρεθεί πριν από χρόνια.

Οι επιθέσεις του 2001 τιμούνται κάθε 11η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, όπως θα γίνει και πάλι τη Δευτέρα. Δεκαεννέα τζιχαντιστές, στην πλειονότητά τους Σαουδάραβες, είχαν πάρει τον έλεγχο με αεροπειρατεία σε τέσσερα αεροπλάνα. Εκτός από τα δύο που κατέστρεψαν το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, ένα τρίτο αεροπλάνο προσέκρουσε στο Πεντάγωνο κοντά στην Ουάσιγκτον προκαλώντας σοβαρές ζημιές και ένα τέταρτο συνετρίβη σε ένα χωράφι στο Σάνκσβιλ της Πενσυλβάνια, αφού οι επιβάτες και το πλήρωμα συνεπλάκησαν με τους αεροπειρατές.

Συνολικά, οι τρομοκρατικές επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε 2.977 ανθρώπους.

