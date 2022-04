Δυο μήνες πόλεμος στην Ουκρανία: Σχεδόν 5,2 εκατομμύρια πρόσφυγες- Μόνο χθες έφυγαν 23.000

Λίγοι παραπάνω από 23.000 Ουκρανοί πρόσφυγες εγκατέλειψαν τις τελευταίες 24 ώρες τη χώρα τους, στον απόηχο της ρωσικής εισβολής που έκλεισε δυο μήνες, με τον συνολικό αριθμό τους να προσεγγίζει τα 5,2 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 5.186.744 Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, ήτοι 23.058 περισσότεροι σε σύγκριση με τον χθεσινό απολογισμό.

«Σήμερα, σκεφτόμαστε όλους εκείνους που γιορτάζουν το ορθόδοξο Πάσχα. Για τους ανθρώπους στην Ουκρανία και εκείνους που αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα, θα είναι μια νέα ημέρα φόβου, αγωνίας, απώλειας και χωρισμών από τους αγαπημένους, την ώρα που ο πόλεμος συνεχίζεται ακατάπαυστα. Η δύναμη και το κουράγιο να τους συντροφεύουν», έγραψε ο Φίλιππο Γκράντι, Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Today we think of all those celebrating #OrthodoxEaster.



For the people of Ukraine, and those forced to flee the country, it will be another day of fear, anguish, loss and separation from loved ones, as war continues to rage without mercy.



May strength and courage be with them.