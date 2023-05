Drag queen και ενεργό μέλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ αντεπιτίθεται στη ρητορική μίσους

Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό μέσω ενός προγράμματος συμπερίληψης και ορατότητας όρισε το Γιόμαν Τζόσουα Κέλεϊ, που δηλώνει non binary και παρουσιάζεται ως drag queen με το όνομα Χάρπι Ντάνιελς, να είναι ένα από τους πέντε ψηφιακούς πρεσβευτές του Σώματος και από το φθινόπωρο του 2022 έως τον Μάρτιο του 2023.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε για να διαφοροποιήσει και να διευρύνει τoν κατάλογο υποψηφίων για πρόσληψη στο πολεμικό ναυτικό.

Ωστόσο, το non binary άτομο δηλώνει ότι από την ημέρα που ανέλαβε μέχρι και σήμερα έχει δεχθεί πυρά από γνωστές ακροδεξιές φωνές, μεταξύ των οποίων η πολιτικός της Τζόρτζια, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η παρουσιάστρια του Fox News Μέγκιν Κέλι και ο podcaster Γκράχαμ Άλεν.

Μέσω ενός βίντεο στο TikTok απάντησε στις αντιδράσεις της δεξιάς, την Τετάρτη 3 Μαΐου.

Στο βίντεο ο στρατιώτης δείχνει ένα στιγμιότυπο από το tweet του Γκράχαμ Άλεν και ισχυρίζεται ότι τα βίντεο με τις παραστάσεις της Χάρπι Ντάνιελς (της drag περσόνας του) αποδεικνύουν ότι το ναυτικό δεν έχει σχέση με τον στρατό που υπηρέτησε ο Γκράχαμ Άλεν και συμπλήρωσε πως οι «εχθροί της Αμερικής μας κοροϊδεύουν γι' αυτό».

Ο ίδιος μέσω βίντεο προσπάθησε να επικοινωνήσει το γεγονός ότι η επαγγελματική του ιδιότητα δεν επηρεάζεται από τον προσανατολισμό του και ότι τη μέρα μπορεί να είναι ενεργό μέλος του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, ενώ τη νύχτα είναι drag queen που δεν κρύβεται και .

«Οι εχθροί σε μισούν μόνο όταν κερδίζεις», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο. «Τα πρόσωπα ΛΟΑΤΚΙ+ δεν μπόρεσαν ποτέ να υπηρετήσουν ανοιχτά εξαιτίας του DADT (Don't Ask Don't Tell, σ.σ: Μη ρωτάς μην απαντάς). Και συμπλήρωσε: «Τώρα που μπορούμε, μπορείτε να δείτε και εσείς ποιοι είναι οι ομοφοβικοί και τρανσφοβικοί».

Σε ένα επόμενο βίντεο στο TikTok, ευχαρίστησε όλους τους ανθρώπους για την υποστήριξή τους καθώς δείχνουν αγάπη και σεβασμό, εν μέσω «δεξιών» αντιδράσεων.

Η drag queen αλλά ταυτόχρονα και ναύτης κάλεσε τον κόσμο να δείξει την ίδια υποστήριξη και στους υπόλοιπους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ψηφιακών πρεσβευτών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, λέγοντας ότι η ομάδα «έδειξε πως ο καθένας μπορεί να ηγηθεί, ανεξαρτήτως βαθμού ή καταγωγής».

Η εμφανής προσπάθεια ένταξης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων από το ναυτικό έρχεται σε μια εποχή που τα δικαιώματα των queer και των τρανς βρίσκονται στο στόχαστρο των συντηρητικών στις ΗΠΑ.

Οι Ρεπουμπλικανοί σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ έχουν προωθήσει και εφαρμόσει μια σειρά από αντι-τρανς νομοθεσία, επιτιθέμενοι σε όλα, από την υγειονομική περίθαλψη μέχρι την ένταξη των τρανς στον αθλητισμό.

Επιπλέον, η ακροδεξιά πτέρυγα εδώ και καιρό προωθεί ρητορική μίσους που στοχοποιεί αντίστοιχες εκδηλώσεις, διασημότητες και προϊόντα, φιλικά στις drag, όπως για παράδειγμα, τη μπύρας Bud Light επειδή συνεργάστηκε με τον τρανς influencer Ντίλαν Μουλβάνεϋ για την προώθηση του προϊόντος της.

Η Ρεπουμπλικανή εκπρόσωπος Μάρτζορι Τέιλερ Γκριν, με ιστορικό υποστήριξης των πολιτικών κατά των ΛΟΑΤΚΙ+, επιτέθηκε στο πολεμικό ναυτικό για τη χρήση μιας drag performer στο πρόγραμμα της ψηφιακής πρεσβείας του.

Μέσω επιθετικής ανάρτησης στο Twitter, απάντησε σε σχετική ενημέρωση του γραφείου Τύπου του Πενταγώνου. Για την ακρίβεια, συνέδεσε τις drag παραστάσεις με αυτό που περιέγραψε ως «τρανς προγράμματα».

«Δεν θα ψηφίσω να χρηματοδοτηθεί κανένα τρανς πρόγραμμα, οποιουδήποτε είδους ειδικά ιατρικής φύσης στο NDAA [National Defense Authorisation Act]», έγραψε.

Και συνέχισε πως «Ο στρατός μας έχει μόνο έναν σκοπό, την υπεράσπιση της χώρας μας. Ο στρατός μας πρέπει να εκπαιδεύει άνδρες για τον πόλεμο, όχι να μετατρέπει τους άνδρες σε ψεύτικες γυναίκες».

