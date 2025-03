Δουβλίνο: Έχασε την πτήση του και ξέσπασε καταστρέφοντας το αεροδρόμιο

Αντιμέτωποι με την ακαταλόγιστη έκρηξη επιβάτη που έχασε την πτήση του βρέθηκαν προσωπικό και ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου.

Ο άνδρας έχασε την πτήση του και έχασε τον έλεγχο, ξεσπώντας σε υποδομές του αεροδρομίου, προκαλώντας ζημιές.

Βιντεοσκοπήθηκε γυμνόστηθος και με καλυμμένο το πρόσωπό του, να εκσφενδονίζει έπιπλα γύρω από τον τερματικό σταθμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου, ο άνδρας συνελήφθη αφού προκάλεσε «σημαντικές ζημιές στο αεροδρόμιο μας», παρουσία πολλών επιβατών που ταξίδευαν για να γιορτάσουν την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου.

«Ελπίζουμε ότι η Δικαιοσύνη θα τον αντιμετωπίσει κατάλληλα και επίσης ότι δεν θα τον ξαναδούμε ποτέ στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου» γράφει η ανακοίνωση.

Μεταξύ άλλων, τα πλάνα από τη δράση του, τον δείχνουν να παλεύει να τραβήξει ένα μεγάλο μεταλλικό κουτί από τη θέση του προτού το πετάξει στο πάτωμα. Τον είδαν επίσης, να πετάει καρέκλες και τραπέζια που ήταν προσαρτημένα σε μια καφετέρια κοντά στην πύλη, σύμφωνα με το BelfastLive. Κάποια στιγμή, κλώτσησε έναν ελεγκτή βάρους αποσκευών της Ryanair.Τα έπιπλα του αεροδρομίου βρέθηκαν σκορπισμένα στον τερματικό σταθμό.

