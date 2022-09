Δουβλίνο: 24χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τρία αδέλφια- Μετά πέταξε τα ανήλικα δίδυμα από το παράθυρο

Τα οκτάχρονα δίδυμα που μαχαιρώθηκαν μέχρι θανάτου σε σπίτι στο Δουβλίνο πετάχτηκαν από το παράθυρο αφού η αδελφή τους, 18 ετών, μαχαιρώθηκε επίσης μέχρι θανάτου προσπαθώντας να τα σώσει.

Η Lisa Cash, 18 ετών, και τα αδέλφια της, τα δίδυμα Christy και Chelsea Cawley, 8 ετών, πέθαναν μετά το λουτρό αίματος που έγινε με ένα μεγάλο κουζινομάχαιρο τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Ένας 24χρονος άνδρας, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν γνωστός στα θύματα και βρισκόταν εκτός φυλακής με εγγύηση για διαρρήξεις και κλοπές, συνελήφθη στο σπίτι στο Jobstown, του Tallaght, μετά από αντιπαράθεση με ένοπλους Ιρλανδούς αστυνομικούς.

Φέρεται να μαχαίρωσε τη Lisa όταν προσπάθησε να τον εμποδίσει να φτάσει στα δίδυμα, ενώ ο 14χρονος αδελφός τους κατάφερε να διαφύγει από ένα παράθυρο και να καλέσει σε βοήθεια, ανέφερε η Irish Sun. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με σοβαρά αλλά μη απειλητικά για τη ζωή του τραύματα, αφού χτύπησε τα πόδια του κατά την πτώση από το παράθυρο.

Ο 18χρονος αδελφός των Chelsea, Christy και Lisa, ο οποίος κατάφερε να σημάνει συναγερμό, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Φωτ: The Irish Times

Το πτώμα της Lisa βρέθηκε στο κάτω μέρος της σκάλας με εμφανή τραύματα από μαχαίρι και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την πέταξε ή την έσπρωξε ο δολοφόνος, σύμφωνα με την Irish Mirror.

Τα δίδυμα Christy και Chelsea πετάχτηκαν από το παράθυρο του επάνω ορόφου αφού μαχαιρώθηκαν, κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης αντιπαράθεσης μεταξύ του δολοφόνου και των οπλισμένων αστυνομίκών που διαπραγματεύονταν μαζί του απ' έξω.

Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί έξω από το σπίτι και είδε με τρόμο τα πτώματα των παιδιών να πετιούνται στο έδαφος μπροστά τους.

Τα δίδυμα Chelsea (αριστερά) και Christy Cawley μαχαιρώθηκαν μέχρι θανάτου από έναν 24χρονο, που μετά πέταξε τα πτώματα από το παράθυρο. Φωτ: Garda Press Office

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον ύποπτο αφού κρύφτηκε στη σοφίτα του σπιτιού και τους προειδοποίησε να μην μπουν στο σπίτι με τον ίδιο να κραδαίνει ακόμα το μαχαίρι.

Έριξαν πλαστικές σφαίρες που περιείχαν αναισθητικό σπρέι, και όταν βγήκε, τον χτύπησαν με τέιζερ, πριν «σύρουν» το σώμα του έξω από το σπίτι.

Πιστεύεται ότι ο δράστης βρισκόταν με παρέα σε ένα σπίτι στο Clondalkin πριν ξεσπάσει καβγάς και πήρε ταξί για να πάει στο σπίτι στο Jobstown, όπου πραγματοποίησε την επίθεση, ανέφερε η Irish Independent.

Οι γείτονες φέρεται να άκουσαν μια γυναίκα να φωνάζει «βοήθεια» και να ακούει παράθυρα να σπάνε.

Η 18χρονη αδελφή τους πέθανε προσπαθώντας να τα σώσει. Φωτ: Facebook

Η μητέρα των θυμάτων, ηλικίας 40 ετών, δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της επίθεσης, αλλά έσπευσε εκεί σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να σώσει τα παιδιά της.

«Ήταν υπέροχα, ευγενικά παιδιά, έπαιζαν με τα εγγόνια μου. Τις προάλλες περνούσαν από εκεί, ήταν απλά παιδιά, και τώρα συνέβη αυτό. Δεν βγάζει κανένα νόημα», σχολίασε γείτονας.

Η αστυνομία, σε ανακοίνωσή της, δήλωσε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι πιστεύεται ότι γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν καταζητείται κανένας άλλος σε σχέση με το περιστατικό.

Ο Charlie O'Connor, δημοτικός σύμβουλος της Fianna Fail, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο, δήλωσε ότι η κοινότητα έχει σοκαριστεί.

«Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ο κόσμος μόλις τώρα αρχίζει να βγαίνει από το σπίτι. Είναι τεράστιο σοκ, όλοι είναι πολύ αναστατωμένοι. Οποιοδήποτε τέτοιο γεγονός θα προκαλούσε σοκ, αλλά τώρα αφορά παιδιά. Είναι τρομερό. Είναι συγκλονιστικό να σκέφτομαι ότι τρία παιδιά αυτής της ηλικίας δεν είναι πλέον μαζί μας και δεν θα πάνε στο σχολείο το πρωί», είπε.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Helen McEntee δήλωσε: «Η δολοφονία τριών νεαρών μελών μιας οικογένειας είναι τραγωδία, φρικτή και σπαρακτική. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και την τοπική κοινότητα», σημείωσε.

The killing of three young family members is a tragedy so awful and heartbreaking it is difficult to comprehend



My thoughts are with the family and the local community as they deal with this unimaginable crime



Gardaí and other services are supporting them at this difficult time