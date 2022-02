Νέες δορυφορικές εικόνες από την Κυριακή δείχνουν τις ρωσικές χερσαίες δυνάμεις να πλησιάζουν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο.

Μια μεγάλη συνοδεία απλώνεται σε περισσότερα από τρία χιλιόμετρα, αποτελούμενη από εκατοντάδες οχήματα, σύμφωνα με τη Maxar Technologies, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα τις εικόνες, σύμφωνα με τους NYTimes.

Ο Guardian, από την πλευρά του, μεταδίδει ότι η ρωσική δύναμη αποτελείται από φορτηγά καυσίμων και υλικοτεχνικής υποστήριξης και τεθωρακισμένα οχήματα φαίνεται να κινούνται προς την κατεύθυνση του Κιέβου

