Δικαστική ήττα της ΕΕ: Meta και TikTok αμφισβητούν το καθεστώς εποπτείας των social media

Η Meta και το TikTok πέτυχαν σημαντική δικαστική νίκη κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία τους είχε επιβάλει τα λεγόμενα «τέλη εποπτείας» βάσει του κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι η Επιτροπή όφειλε να θεσπίσει σαφείς κανόνες για τον υπολογισμό του αριθμού χρηστών κάθε πλατφόρμας πριν προχωρήσει στην επιβολή των τελών. Η απόφαση δεν αμφισβητεί την αρχή της χρέωσης ούτε τη μεθοδολογία, αλλά υποχρεώνει την Κομισιόν να καταρτίσει εντός ενός έτους ειδικό νομοθετικό κείμενο. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να αναγκαστεί να επιστρέψει στις πλατφόρμες τα τέλη του 2023.

Ο κανονισμός DSA, που τέθηκε σε ισχύ το 2022, δίνει στην ΕΕ τη δυνατότητα να επιβάλλει πρόστιμα έως και 6% του παγκόσμιου τζίρου σε πλατφόρμες που παραβιάζουν τους κανόνες. Τα «πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες», όπως χαρακτηρίζονται οι εταιρείες με πάνω από 45 εκατ. χρήστες τον μήνα στην Ευρώπη, εποπτεύονται απευθείας από την Κομισιόν.

Το 2024 η Επιτροπή επέβαλε εποπτικά τέλη, υποστηρίζοντας ότι οι ίδιες οι εταιρείες πρέπει να συμβάλλουν στο κόστος ελέγχου της συμμόρφωσης. Η Meta και το TikTok αντέδρασαν, υποστηρίζοντας ότι η μεθοδολογία υπολογισμού χρηστών ήταν αδιαφανής και άδικη.

Οι αντιδράσεις

Κομισιόν: Υποστήριξε ότι η απόφαση αφορά διαδικαστικά ζητήματα και όχι την ουσία της μεθοδολογίας. Ο εκπρόσωπος Τόμας Ρενιέ δήλωσε ότι «δεν υπάρχει λάθος στον υπολογισμό ούτε πρόβλημα με την αρχή της χρέωσης».

Meta: Ανέφερε ότι η απόφαση θα οδηγήσει την Επιτροπή να «επανεξετάσει την άδικη μεθοδολογία» υπολογισμού των τελών.

TikTok: Καλωσόρισε την απόφαση, σημειώνοντας ότι θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Η απόφαση αποτελεί την πρώτη μεγάλη ήττα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη δικαστική μάχη για την εφαρμογή του DSA. Έρχεται σε μια περίοδο που οι Βρυξέλλες ενισχύουν την εποπτεία τους στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και το ηλεκτρονικό εμπόριο, με στόχο τον περιορισμό παραπληροφόρησης, παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η εξέλιξη αναμένεται να καθυστερήσει την πλήρη εφαρμογή των τελών, ενώ δίνει ώθηση στους κολοσσούς της τεχνολογίας να διεκδικήσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στους κανόνες που τους επιβάλλονται.

Με πληροφορίες από Politico